Waar is de heg gebleven? Deze oase voor insect en vogel moet terug in het landschap, betoogt deze onderzoeker

Op de Kerkdijk in de Ooijpolder bij Nijmegen gaat Kenneth Rijsdijk door de knieën bij een heg van esdoorn. Hij haalt een tuinschepje uit zijn rugzak, wroet even in de bodem en toont een kluit donkerbruine aarde. “Kijk, de grond is stevig en brokkelig, het is geen los zand. En het krioelt van leven.” Hij wijst op minuscule aaltjes, duizendpootjes, holletjes ter grootte van een speldenprik waarin kevers hun eitjes hebben gelegd, en een piepklein slakje. “De heggenbodem vormt humus, het is een kraamkamer van bodemorganismen.”

Rijsdijk houdt maandag in Wageningen een hagenpreek, een knipoog naar de prediking in de open lucht aan het begin van de Reformatie, toen het Calvinisten en Lutheranen verboden was openlijk hun geloof te betuigen. Rijsdijks betoog gaat echter niet over het geloof maar over de natuur. Hij somt 21 redenen op waarom de heg moet terugkeren in het landschap. De Amsterdamse biogeograaf heeft het belang van de heggen onderzocht en vastgelegd in het boekje Heg, dat hij aanbiedt aan voorzitter Louise Vet van het deltaplan biodiversiteitsherstel.

Schuilplaats voor wilde dieren

Heggen boden ruim vijfhonderd jaar geleden bescherming aan gelovigen die zich afzetten tegen de katholieke kerk, maar ze waren vooral afrasteringen in het buitengebied, om vee binnen en roofdieren als wolven buiten te houden. Ook vormden ze natuurlijke buffers bij overstromingen van rivieren. En ze boden een schuilplaats aan tal van dieren, ook klein wild als haas en konijn waarop werd gejaagd.

De scheerheggen van Amelisweerd bij Bunnik. Beeld Bram Petraeus

Maar steeds meer heggen zijn uit het landschap verdwenen, aanvankelijk als gevolg van stads- en dorpsuitbreiding en de ontdekking van het prikkeldraad, en na de Tweede Wereldoorlog door de schaalvergroting in de landbouw die werd aangejaagd door de gedachte ‘nooit meer honger’. Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurland schat dat zeker 225.000 strekkende kilometer heg is weggehaald.

Dat heeft niet alleen het karakter van het kleinschalige landschap veranderd, maar ook de biodiversiteit teruggedrongen. Struiken en bomen in het landschap zijn voedsel, schuil- en broedplaats tegelijk voor vogels, insecten, paddenstoelen, reptielen en zoogdieren. Insecten zijn grotendeels verdwenen, en op de rode lijst van bedreigde zoogdieren staan voornamelijk soorten van het boerenland.

De heg als CO 2 -vangers

Die terugval in biodiversiteit is ernstig, maar Rijsdijk gaat in zijn pleidooi voor terugkeer van de heg verder, hij kiest voor de holistische benadering. “Heggen verbinden de natuurgebieden die als eilanden in ons landschap zijn overgebleven. Zo verbeteren ze de biodiversiteit, maar ze vangen ook koolstof op – een kilometer heg vangt net zoveel CO 2 als vijf bomen –, ze stimuleren het bodemleven en ze bieden onderdak aan bestuivers zoals wilde bijen, en gewasplaagbestrijders zoals kevers, mijten en wantsen. Ze vermenigvuldigen de natuur.”

Een heg biedt schaduw en vangt wind op en daarmee ook uitstoot van verkeer en stikstof en verwaaide gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw. De zachtere bodem houdt water vast, de begroeiing is een buffer voor plotselinge hoosbuien, die met de klimaatverandering vaker gaan voorkomen, en ze voorkomen het wegspoelen van de bodemlaag van akkers. In open landschap kan een explosie van muizen ontstaan. Heggen herhergen predatoren als bunzing en uil en ze breken die populaties op waardoor meer genetische diversiteit ontstaat.

Heggen leveren van oudsher ook hakhout, dat wordt gebruikt voor gereedschap en om vuurtjes te stoken. De heg is eigenlijk het duizenddingendoekje van de natuur, en niet duur in aanplant en onderhoud. In de Ooijpolder hebben boeren een contract voor dertig jaar afgesloten, waarin ze een vergoeding krijgen voor duurzaam beheer van het landschap dat tussen de akkers en weilanden veel fietsers en wandeldelaars trekt.

Een heggenloos landschap is een ziektelandschap, zegt Rijsdijk, waar plagen zich makkelijk ontwikkelen en verspreiden. “Bijna alle van dier op mens overdraagbare ziektes als vogelgriep, Q-koorts en varkenspest worden door kleine knaagdieren overgebracht, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het is een nieuwe hypothese, maar ik denk dat we over tien jaar zeker weten dat heggen deze overdracht van zoönosen kunnen stoppen. Dergelijke ziektes zijn een grote schadepost, dus de aanplant van heggen is te vergoeden uit vermeden kosten.”

Heg, een behaaglijk landschap voor mens en natuur, Kenneth Rijsdijk, Uitgeverij Noordboek Natuur, € 14,90,

