VVD en D66 willen waterstofambities verdubbelen. Gaat dat de transitie helpen?

Coalitiepartijen VVD en D66 willen veel meer inzetten op de productie van waterstof, wat kan worden gebruikt in de energievoorziening. Waar de huidige plannen voorzien in een capaciteit van 4 gigawatt in 2030, willen zij er minstens 8, lieten de partijen weten aan aan de NOS. Daarnaast willen ze nog eens minstens 4 gigawatt importeren uit het buitenland.

Voor wie dat als veel vindt klinken; het is eerder een druppel op een gloeiende plaat. Alleen al de fabriek van Tata steel in IJmuiden denkt straks 5 tot 6 gigawatt nodig te hebben als het op waterstof overschakelt.

“Maar het is een goed idee om nu te beginnen”, zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid in Rotterdam. We hebben heel veel groene waterstof nodig en er is nu geen markt voor. Die markt moet op gang worden gebracht.”

Je kunt de capaciteit van een windmolen maar één keer gebruiken

Waterstof is een gas waarin gewonnen energie kan worden opgeslagen, zodat het later kan worden verbruikt. Zo is waterstof te maken met de elektriciteit van een zonnepaneel of windmolen, zogenoemde groene waterstof. Maar het gas kan net zo goed worden gemaakt uit vervuilende bronnen als aardgas of kolen onder de noemer ‘grijze waterstof’. Waterstof is dus zo schoon als wat je erin stopt. Daarna kun je het als brandstof gebruiken, bijvoorbeeld als vervanger van olie en gas in de zware industrie, of er weer elektriciteit van maken.

Het idee van VVD en D66 is om het gebruik van groene waterstof te verzekeren door nieuwe windmolenparken op de Noordzee te reserveren voor de productie van waterstof. Die zou dan vervolgens moeten worden gebruikt als brandstof voor de zware industrie en voor transport.

Daar zit wel een grote adder onder het gras. Want behalve dat er grote behoefte zal zijn aan waterstof, stijgt intussen ook de elektriciteitsbehoefte enorm. Als je de elektriciteitsproductie van windparken gaat reserveren voor waterstofproductie, kaap je die dus weg bij bij de elektricteitsconsumptie, zegt Hyung-Ja de Zeeuw, specialist energietransitie bij de Rabobank. “Die elektriciteit is daarmee niet beschikbaar voor jou en mij.”

Hoe ziet de waterstofmarkt er straks uit?

Louise van Schaik, specialist in duurzame ontwikkeling bij instituut Clingendael, lijkt het in ieder geval een goed idee dat Nederland een inhaalslag maakt op het gebied van waterstof. “We liepen heel erg achter op andere landen.” Ze ziet nog wel veel losse eindjes. “Nederland wil importeren, maar we weten nog niet hoe die markt er straks uit komt te zien. Wordt het een wereldmarkt, zoals nu voor aardgas, of worden het bilaterale overeenkomsten tussen landen?”

Want dat Nederland er zelfstandig niet gaat komen is een uitgemaakte zaak. Als het gas inderdaad de grote vervanger wordt van fossiele brandstoffen in de zware industrie, zijn er straks enorme hoeveelheden van nodig, en dus ook fabrieken met de bijbehorende windparken. In de woorden van Rotmans: “Op gegeven moment staat de Noordzee vol en dan moet je het van heel ver halen. Bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika. De afhankelijkheid van andere landen wordt met waterstof alleen maar groter.”

De Tweede Kamer praat vanmiddag met klimaatminister Rob Jetten over de waterstofplannen van het kabinet.

