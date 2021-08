Vuurlibel waakt bij broedend vrouwtje

Het is spitsuur voor de vuurlibel. Ze vliegen de hele zomer, maar pieken begin augustus. Vuurlibellen zijn middelgrote, vrij brede libellen met een felrode kleur. De mannetjes tenminste; de vrouwtjes zijn grijsbruin. De mannetjes zijn dat ook als ze net uit hun larvehuid zijn geslopen, maar met de dagen blozen ze vuriger.

Vuurlibellen lijken op heidelibellen (er zijn bruinrode, steenrode en bloedrode heidelibellen), maar zijn nog roder dan de roodste heidelibel. Met de zon erop zijn ze echt zo vuurrood, dat je je niet kunt vergissen.

Ik zie elk jaar heidelibellen in het Natuurmonument Kardinge, bij Groningen, maar vuurlibellen waren er minder rijk gezaaid. Die kwamen toch vooral in de zuidoostelijke helft van ons land voor, op de zandgronden. Dit jaar zie ik ze echter herhaaldelijk in Kardinge. Ze zullen wel naar het noorden opschuiven, zoals zoveel soorten; klimaatverandering hè.

Vuurlibel Beeld Koos Dijksterhuis

Vuurlibellen leggen eitjes vlak onder de waterspiegel op waterplanten. Die mogen in kleine of grote wateren groeien, met kale of begroeide oevers. Die wateren moeten wel minimaal een meter diep zijn. Daar kunnen de larven zonder bevriezingsgevaar overwinteren, ook als het een elfstedentochtwinter zou worden.

Een vuurlibelmannetje zit soms op de kale oever, maar liever op een rietstengel of andere oeverplant. Niet om van zijn uitzicht te genieten, maar om de boel in de gaten te houden: zodra een ander mannetje verschijnt, snort hij erop af en bonjourt hij hem weg.

Liever ziet hij een vrouwtje naderen. Dan vliegt-ie op haar af, grijpt hij haar beet en laat haar niet los voordat ze in een zogenoemd paringswiel verstrengeld zijn geweest en gepaard hebben. Daarna zet zij eitjes af door haar achterste pompend in het water te steken. Hij zweeft dan waakzaam boven haar. Hij wil namelijk niet hebben dat een ander mannetje haar leegschraapt en inpikt. Aan vrouwenemancipatie hebben ze geen boodschap.

