Voorzitter LTO: ‘Onduidelijke plannen maken boeren onrustig’

“Als je alle berichtgeving over stikstof op een rij zet, worden boeren onzeker. De nog onduidelijke plannen liggen zwaar op de maag. Daarmee krijg je geen vertrouwen in de overheid”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van de boerenorganisatie LTO Nederland. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek donderdag dat slechts 2 procent van de boeren veel vertrouwen heeft in de overheid en 70 procent helemaal geen vertrouwen meer heeft.

Wat vindt u van de reactie van de boeren?

“Zij kregen de afgelopen jaren al te maken met veel nieuwe regels, bijvoorbeeld om de uitstoot van fosfaat te beperken. Nu hangen er maatregelen om de stikstofemissies te reduceren boven de markt. En wat er uitlekt is heel ingrijpend. Adviseurs van het kabinet zeggen dat overwogen moet worden om boeren te onteigenen of om hun vergunningen in te trekken. Het is begrijpelijk dat boeren daar heel onrustig van worden.”

Slechts 41 procent van de boeren heeft vertrouwen in uw organisatie LTO Nederland.

“Eerder bleek uit een onderzoek van Trouw dat 19 procent van de boeren vertrouwen heeft in LTO. Het gaat nu beter. Daaruit blijkt dat er draagvlak is voor de nieuwe koers. Wij zijn een belangenorganisatie met een gematigde toon. Wij willen niet alleen maar compromissen sluiten, maar een eigen gezicht tonen en eigen plannen ontwikkelen. Daarom hebben wij bijvoorbeeld samen met andere organisaties in het voorjaar een plan gepresenteerd over de reductie van stikstof.”

Er zijn meer boeren die vertrouwen hebben in de radicale club Farmers Defence Force, namelijk 48 procent.

“Het scheelt maar een paar procent. Dit onderzoek is vooral gehouden onder veehouders. Die hebben sterk te maken met de dreigende maatregelen rond stikstof en daar komt FDF stevig naar voren. Dat is een one-issueclub. FDF is anders dan LTO. Zij zijn actiegericht, geen belangenorganisatie. Wij moeten ook de belangen van anderen wegen.”

Is het niet te makkelijk om over vertrouwen te beginnen als je belangen op het spel staan? De stikstofuitstoot schaadt de belangen van de natuur. De overheid moet toch iets doen?

“De boeren willen wel veranderen. Wij hebben daarvoor ook plannen ingediend. Daarin daalt de stikstofuitstoot met 40 procent. En daarin hebben onze leden wel degelijk vertrouwen. Maar als er ideeën uitlekken over onteigening en het intrekken van vergunningen ontstaat onzekerheid. Heel veel boeren hebben nog geen opvolger. Wat is hun toekomst? Zo ontstaat wantrouwen. De overheid zou meer steun aan de boeren moeten uitspreken.”

