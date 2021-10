Voor uw inspiration circulaire: kringloopkoopjes

Waarom nieuw kopen als het ook tweedehands kan en dus duurzaam en voor een prikkie? De Duurzame 100-redactie struinde een middagje rond en deed deze fijne vondsten. Inspiration circulaire!

Hippe rib

Dankzij de jaren-70-revival staan kleurrijk en ribfluweel weer hoog op de mode-agenda. Dit State of Art-mannenjasje met knaloranje voering is heel geschikt om die grijze kantoortuin visueel op te schudden.

Kringloopwinkel Twello, €8,50

Wip-vis

Een maritieme variatie op het aloude hobbelpaard. Omdat je ze niet vroeg genoeg kunt leren hoe bijzonder alle zeeleven is. Waarschijnlijk van Aziatische makelij.

StekUp Kringloop & Sociale Coöperatie Vreeswijk, €7,50

Lhbti-buste

Een blokjesbuik en ook vrouwelijke vormen. Of het de daadwerkelijke bedoeling was van de maker zullen we nooit weten. Maar een genderneutrale buste is absoluut helemaal van nu.

Kringloopwinkel Twello, €7,50

Smaakvol stel

Hartelijk bedankt voor het peper- en zoutstel! In prei- en wortelvorm extra toepasselijk om het moestuinmenu mee op smaak te brengen.

De Oude Pijpenlade Utrecht, €7,50

Overlevingslied

Mega-hit van de BeeGees, die Extinction Rebellion (nummer 4 in de Duurzame 100) steevast ten gehore brengt tijdens de ludieke versies van haar klimaatacties. Een single om jezelf - samen met seventies-icoon Barry Gibb - moed mee in te zingen nu de ijskappen smelten.

Kringloopwinkel De Arm Utrecht, €3,50

Hé vogel!

In elk geval in letterlijke zin steenuilen. Voor een ornithologisch verantwoorde styling van de vensterbank.

De Oude Pijpenlade Utrecht, €7,50

Kleintje koffie

Move over Nespresso en Senseo: filterkoffie maakt een keiharde comeback. Compact apparaat in neutraal zwart-wit met eenvoudige vormgeving voor de krap behuisden, die niet met een cafeïneverslaving kampen.

De Kringloper Naarden, €7,50

Slimme slijper

De haakse slijper ofwel slijptol lijkt een misbare machine. Maar fietssleutels kwijt? Geen kettingslot is ertegen bestand. En ook stalen hekken en deuren kan-ie met gemak aan. Voor dit prijsje leen je hem natuurlijk graag uit aan buurtgenoten.

Kringloop Hoevelaken, €8

Blindenklok

De piepjonge redacteur die deze aankoop deed, heeft hem gelukkig niet echt nodig. Hij vond het gewoon een opmerkelijk apparaatje dat met één druk op de knop een vrouwenstem laat horen, die braaf de tijd opdreunt. Zijn niet zo prille collega’s deed dat denken aan het tijdmeldingstelefoonnummer 002, die tot hun verbazing een hedendaagse versie blijkt te hebben: 0900-8002.

Kringloopwinkel RataPlan Hoofddorp, €3,95

Speel Pang

Zou het echt gezellig worden met dit familiespel met de naam Pang? Voor zo’n luttel bedrag is het uit te proberen. Goede aanleiding om achter die tablet, telefoon en tv vandaan te komen.

Kringloopwinkel Twello, €1,50

Kom nou

Ook robuust keramiek is door de jaren-70-opleving gerehabiliteerd. Deze met fraaie vogels versierde soepkommen zijn zeer geschikt voor hedendaags comfort food.

Kringloopwinkel Twello, €1,50

Natuurnostalgie

Voor de prijs van circa een halve krant een middagje bladeren door natuurschoon van weleer. De Spectrumatlas van de Nederlandse Landschappen uit 1979 toont een tijd met een gering aantal industrieterreinen en stille autowegen. Toch stond de biodiversiteit toen ook al onder druk – vandaar het waarschuwend voorwoord van toenmalig VVD-staatssecretaris Wallis de Vries.

Kringloopwinkel Rataplan Haarlem, €1,75