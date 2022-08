Voor het eerst zijn in Nederland buiten de Veluwe drie wolvenwelpjes geboren

Drie jonge wolfjes zijn gezien op wildcamera’s in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. Nederland heeft al twee roedels met welpen in het noorden en het midden van de Veluwe. Voor het eerst zijn nu dus daarbuiten wolven geboren, sinds het dier terug is in het land.

“Er wordt wel gezegd dat er in Nederland geen ruimte is voor de wolf, in elk geval niet buiten de Veluwe, maar je ziet dat ze zich daar niks van aantrekken”, reageert Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging, die het Wolvenmeldpunt beheert. Waar de wolven precies zitten blijft geheim om de dieren niet te storen.

De welpen zijn waarschijnlijk van het wolvenpaar dat sinds een jaar geregeld samen op camera’s is gespot: het vrouwtje GW2090f is afkomstig uit een roedel in het Duitse Nedersaksen en struint sinds april vorig jaar door het noordoosten van Nederland, van het mannetje GW2397m dat sinds september wordt gezien is de herkomst nog onbekend.

Geen verrassing

Verrassend is de nieuwe roedel niet, legt Lelieveld uit. “We wisten dat er op drie of vier plaatsen jongen konden worden geboren. De aanloopperiode is voorbij, we verwachten nog meer wolven in Nederland. Er zijn nu dertien welpen, of meer. Die zijn nu nog afhankelijk van hun ouders, maar als ze twee jaar oud zijn gaan ze aan de wandel en zullen sommigen ook weer een roedel vormen.”

Dierhouders in het noordoosten zullen zich op de nieuwe situatie moeten instellen. “Op de Veluwe zijn de schaapherders na drie, vier jaar wel gewend aan de wolf. Ze nemen maatregelen met netten en kuddebewakingshonden en dat werkt over het algemeen goed. Er zijn schadevergoedingen en subsidieregelingen. Het is het nieuwe normaal geworden.”

Wolf Beeld AFP

In Duitsland, waar de wolf al twintig jaar geleden terugkeerde, neemt de schade ondanks een groeiend aantal wolven nauwelijks nog toe, weet Lelieveld. “Daar geldt: geen maatregelen, geen schadevergoeding. Zover is Nederland nog niet. Wij moeten de dierenhouders helpen, ze hebben tijd en begeleiding nodig om aan deze situatie te wennen.”

De wolf redt zich wel

Want de wolf gaat niet meer weg. “Wij ecologen hoeven de wolf niet te helpen, die redt zichzelf wel. Maar een wolf in je omgeving gaat voor dierhouders niet leuk worden. Daar heeft hij niet om gevraagd. Wij snappen de sentimenten. In Friesland en Drenthe staan de dierhouders nog aan het begin van aanpassen, ze maken bijvoorbeeld nog weinig gebruik van subsidie.”

Natuurorganisatie Ifaw en de Nederlandse Jagersvereniging gaven begin juli met een gezamenlijk onderzoek de eerste aanzet voor een brede dialoog over de omgang met de wolf. “Wij praten mee, net als veel andere partijen”, zegt Lelieveld. “Die weerstand, daar moeten we wat mee.”

