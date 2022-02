Voor het eerst zijn de routes die walvissen afleggen in kaart gebracht. ‘Belangrijk voor gezonde oceanen’

Hindernisbanen noemt Nathalie Houtman de routes die walvissen afleggen tussen hun voedselgebieden en hun paaigronden. Visserij, scheepvaart en (plastic)vervuiling maken het onveilig op deze blauwe corridors van soms wel acht- of negenduizend kilometer lang. Om de bescherming van deze zeezoogdieren te kunnen verbeteren, bracht het Wereld Natuur Fonds (WWF) samen met vijftig partners de migratieroutes in kaart.

“Walvissen zijn veerkrachtige dieren. Als wij de bedreigingen wegnemen, herstellen de populaties zich wel”, zegt Houtman, walvisexpert bij WWF. “Zelfs de noordkaper, de meest bedreigde walvis, waarvan er nog maar 336 rondzwemmen. Ook soorten als de blauwe vinvis, potvis en bultrug zijn in hun voortbestaan bedreigd of kwetsbaar door toedoen van de mens. We moeten zorgen dat ze niet door schepen worden aangevaren en in visnetten verstrikt raken. Deze week kreeg ik nog een email met een foto van een jonge bultrug met een visnet rond zijn staartvin. Omdat plastic niet afbreekt, zit dat beest daar de rest van zijn leven aan vast. Of hij sterft, omdat het vistuig zijn bewegingen beperkt.”

Snackende walvissen in de Noordzee

Voor het vastleggen van de blauwe corridors volgden onderzoekers 845 walvissen met zendertjes in de vetlaag van hun rugvin en is dertig jaar aan wetenschappelijke studie geanalyseerd. “Dat op onze kaart ergens geen route staat ingetekend, wil nog niet zeggen dat daar geen walvissen voorkomen”, verduidelijkt Houtman. “Van de Indische Oceaan hebben we bijvoorbeeld weinig data, maar we weten dat ze daar wel zijn. Ook in de Noordzee zie je af en toe bultruggen opduiken, om te snacken waarschijnlijk. Maar het is er niet aantrekkelijk. Veel te druk en dus gevaarlijk.”

Het rapport dat ze donderdag namens WWF presenteert, is desastreus van inhoud, zegt Houtman, maar ook hoopvol. “We brengen de hindernissen in kaart om ze aan te pakken.” Dat kan door beschermde zeegebieden aan te wijzen, scheepvaartroutes buiten de walvisroutes te leggen, visserij niet toe te laten in walvisleefgebieden, alternatieve vistechnieken te ontwikkelen en spooknetten, vislijnen en zwervend plastic op te ruimen.

Het helpt ook de mens

Maar het belangrijkste is samenwerking tussen overheden, internationale organisaties, lokale gemeenschappen, de industrie en natuurbeweging, waardoor een netwerk van beschermde gebieden en routes ontstaat. Net als een wereldwijd plasticverdrag, waar WWF al eerder voor pleitte. “Sommige landen hebben al beschermde gebieden in nationale wateren ingesteld, maar niet voor de volle zee want die is van iedereen", legt Houtman uit. “In maart zijn de slotonderhandelingen over een nieuw verdrag van de Verenigde Naties, dat de biologische diversiteit vastlegt in zeegebieden buiten de nationale jurisdictie. Daar moet ook de leefgebieden en blauwe corridors van walvissen onder gaan vallen.”

Die bescherming dient uiteindelijk ook de mens, legt Houtman uit. “Walvissen zijn belangrijk voor gezonde oceanen. Ze nemen CO2 op – één walvis staat met 33 ton CO2 gelijk aan 1500 bomen – en bemesten de zee; hun poep is voedsel voor plankton dat weer zorgt voor 50 procent van de zuurstof op aarde en neemt 40 procent van de koolstof op. Ze verhogen de productiviteit van de zee en wakkeren toerisme aan, ze zijn dus ook belangrijk voor de economie.”

