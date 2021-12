Voor het eerst is er een dode goudjakhals gevonden in Nederland

Jaap Mulder, eigenaar van het eenmansbedrijfje Bureau Mulder-natuurlijk, is wel wat gewend. Al veertig jaar doet de bioloog onderzoek naar roofdieren, hij geeft er lezingen over en schreef zelfs een heuse roofdiergids. Maar wat vrijdag bij hem thuis werd afgeleverd was ook voor deze roofdierexpert een verrassing.

“Ik kreeg een telefoontje van boswachter Kees Oostenbrink, die voor Rijkswaterstaat een dood dier moest ophalen langs de A28, ter hoogte van Zeist. Kees zei: ‘Het is een goudjakhals’. Waarop ik dacht: ja ja, dát zal wel.” Want de goudjakhals, de Canis aureus, is in Nederland slechts acht keer waargenomen, vooral op camerabeelden. Het roofdier houdt zich bij voorkeur op in de bossen, waar het zich voedt met vooral kleine knaagdieren – al is in 2020 in de Ooijpolder, op doodgebeten schapen, wel goudjakhals-DNA vastgesteld.

Toen het dode dier bij Mulder werd afgeleverd, zag hij in één oogopslag: dit is inderdaad een goudjakhals. “Een jong mannetje, zo’n acht maanden oud, waarschijnlijk op zoek naar nieuw leefgebied en een liefdespartner. Dat is bij hondachtige dieren heel gebruikelijk, zodra ze geslachtsrijp zijn.”

Een goudjakhals in het wild. Beeld RV

Opmars

De goudjakhals, oorspronkelijk bewoner van de Balkan, is al decennia bezig met een opmars. Het dier zit qua grootte tussen de wolf en de vos in en lijkt een beetje op een Duitse herdershond, zegt Mulder. Zwervers zijn gesignaleerd in Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Duitsland. In Italië en Oostenrijk zou het dier zich zelfs hebben voortgeplant – al weet je dat eigenlijk nooit zeker, zo moeilijk is het dier te onderzoeken.

Mulder heeft de dode goudjakhals, ook wel Europese coyote genoemd, thuis op zijn snijtafel onderzocht. “Wat de doodsoorzaak precies is, is lastig met zekerheid te zeggen. Het dier lag al een week lang dood langs de A28.” Maar er zijn wel wat aanwijzingen: beide voorpoten waren gebroken, ook de schoudergordel was ontwricht. Dus een aanrijding is wel waarschijnlijk. “Misschien is-ie overreden – hij had wat interne bloedingen – of heeft hij een klap van een bumper gehad. Een snel en groot trauma, daar denk je dan wel aan.”

O ja, de maag was leeg, op wat restanten van iets ondefinieerbaars na. “Het dier ligt nu in stukken in mijn vriezer”, zegt Mulder. Na het weekend zal hij aankloppen bij collega’s van diverse wetenschappelijke instituten, voor nader overleg en vervolgonderzoek. “DNA-onderzoek bijvoorbeeld, dat is zeer informatief.”

Over de stand van het landschap of de natuur zegt deze vondst overigens niets, vindt de roofdierexpert. “Soorten komen en gaan, door allerlei omstandigheden. Dat is de natuur eigen. Ik bezie dat toch vooral als bioloog en wetenschapper. Maar interessant is het wel, zo’n goudjakhals.”

Lees ook:

Wie is er bang voor de neef van de wolf?

Na de wolf kondigt de goudjakhals zich in rap tempo aan in Nederland. Een symposium met een Oostenrijkse goudjakhalsexpert moet veehouders, terreinbeheerders en jagers geruststellen.

De lynx komt niet, maar de goudjakhals volgt de wolf

In het bos zijn de wilde dieren, zingen Nederlandse kinderen nog altijd, al huist er niet veel wild meer in de bossen hier. Maar in de nabije toekomst kan de zin uit het liedje over Roodkapje iets meer waar worden.