Vogels kijken? Mondkapje mee!

Wie dezer dagen de natuur in gaat, moet niet vergeten een mondkapje mee te nemen. Dat is het dringende advies van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Beide organisaties houden rekening met extra drukte in de natuurgebieden die zij beheren, nu de herfstvakantie samenvalt met het advies om vanwege corona zo min mogelijk uitstapjes te ondernemen. Omdat wandelen in de natuur altijd mogelijk en toegestaan is, ontstaat daar drukte, bleek dit voorjaar. Dat is onwenselijk, volgens de natuurbeheerders, omdat het bij drukte moeilijk wordt om op smalle paden voldoende afstand tot anderen te bewaren.

Vanwege de beperkte reis- en recreatiemogelijkheden door corona, is het dit jaar drukker dan ooit in Nederlandse natuurgebieden, merken toezichthoudende boswachters. In een enquête van tv-programma ‘De monitor’ zeiden boswachters vorige maand dat zij toegenomen overlast zien: meer achtergelaten afval, geluidshinder, (kamp)vuurtjes en recreatie buiten de toegestane paden. Bos, plant en dier zijn daar de dupe van.

Nu de regering deze week de coronamaatregelen heeft aangescherpt, verscherpen ook de natuurbeheerders hun protocollen weer. Zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer heeft voor de komende weken alle excursies geannuleerd. Nu de regering stelt dat er buiten maximaal vier personen mogen samenkomen, zou dat betekenen dat maar drie mensen met een boswachter of gids op natuurexcursie mogen. “Dat is niet te doen”, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. “Bovendien zorgen de excursies voor extra reisbewegingen.”

Recreanten dit voorjaar op de Posbank bij Rheden. Beeld ANP

‘Zoek minder bekende plekken of ga ‘s ochtends vroeg’

“Mensen zijn nog steeds van harte welkom in onze natuurgebieden”, verzekert een woordvoerster van Natuurmonumenten. “Wel blijft het belangrijk om elkaar de ruimte te geven en drukke plekken en tijdstippen te vermijden. Wij adviseren om wat minder bekende gebieden op te zoeken of om ’s ochtends vroeg te gaan, of juist aan het eind van de dag.”

De twaalf provinciale Landschapsorganisaties hebben besloten om de landelijke natuurwerkdag, op de eerste zaterdag van november, af te gelasten. De organisaties vinden het vanwege corona niet verantwoord om mensen in groepjes in de natuur te laten werken. “Met de oplopende besmettingen en de adviezen en richtlijnen van de overheid, is het niet mogelijk om de Natuurwerkdag op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.”

Nu cafés en restaurants verplicht gesloten zijn, zijn ook de horecapunten in natuurgebieden dicht. Bezoekerscentra, uitkijktorens en observatieposten zijn wel geopend. Maar zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer wijst erop dat op deze locaties de coronarichtlijnen van kracht zijn: bezoekers moeten anderhalve meter afstand bewaren en het dragen van een mondkapje is er, net als in andere openbare binnenruimtes, verplicht.

Staatsbosbeheer roept het publiek op om in natuurgebieden altijd de aanwijzingen op borden en van de boswachters op te volgen. De woordvoerster van Natuurmonumenten stelt: “We monitoren de drukte. Als het ergens uit de hand dreigt te lopen, treden we in overleg met de Veiligheidsregio.”

