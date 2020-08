Vogeljacht met lijmstok moet eindelijk stoppen, vindt Frankrijks ‘groene’ minister Barbara Pompili

Barbaars en wreed noemen vogelbeschermers en dierenliefhebbers de jacht met de lijmstok. Onder het mom van een eeuwenoude traditie wisten Franse jagers de chasse à la glu overeind te houden in vijf departementen in het zuiden van Frankrijk, hoewel deze vangtechniek al sinds de Europese Vogelrichtlijn van 1979 taboe is in heel Europa. Barbara Pompili, de nieuwe Franse minister van ecologie, duurzame ontwikkeling en energie, wil er nu echt vanaf.

Pompili kondigde deze week in een gesprek met de jagers aan met de lijmstok te stoppen vanaf oktober, als het nieuwe jachtseizoen begint. Ze geeft in feite gehoor aan de laatste waarschuwing van de Europese Commissie, die Frankrijk een jaar geleden op de vingers tikte omdat het land de vogeljacht door middel van een stok die is ingesmeerd met lijm nog altijd toestaat. De machtige Franse jagersvereniging wist een verbod jarenlang te traineren.

Ook nu reageren de jagers verbolgen. Voorzitter Willy Schraen van de Federatie van Jagers kondigde meteen een gerechtelijke procedure aan. Ook bereiden zijn leden acties voor om afschaffing van de lijmstok te voorkomen. Zaterdag is de eerste demonstratie gepland.

Volgens Schraen zijn er nog maar een paar jagers die de vangtechniek met lijm als een uiting van oude cultuur toepassen, vooral om lijsters en merels te vangen die dan kunnen worden gebruikt om vanuit een kooi soortgenoten te lokken. Maar de Franse vogelbescherming LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) zegt dat vijfduizend jagers jaarlijks veertigduizend vogels vangen, waaronder behalve lijsters en merels ook roodborstjes, pimpelmezen, grasmussen en vinken. De Engelse krant The Guardian meldt geheime filmopnames te hebben gezien waarop deze vogels vergeefs proberen los te komen en doodgaan op de lijmstok of er als afval door de jagers vanaf worden geveegd. LPO-leden vonden vorig jaar zelfs een dode torenvalk, die met zijn vleugels in de lijm was blijven kleven, schrijft de krant.

Directeur Yves Verilhac van de LPO zei tegen The Guadian te hopen dat de minister niet zwicht, omdat dit de Frankrijk miljoenen aan Europese boetes zou kosten. Het idyllische beeld dat de jagers schetsen, van een aloude cultuur op het platteland, prikt hij eenvoudig door. “De meeste jagers komen in grote fourwheeldrives uit de stad.”

Barbara Pompili is voormalig fractieleider van de Grroenen in het Franse parlement. Ze was eerder staatssecretaris onder de socialistische president Hollande, maar ze stapte in 2017 over naar La République En Marche van de huidige president Macron. Die heeft haar nodig als boegbeeld om zijn nieuwe regering een groener imago te geven, na de voor hem dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen in juni.

