Vogelgriepvirus verspreidt zich niet via de lucht, maar hoe raken opgehokte kippen dan besmet?

Ophokplicht of niet, telkens weer slaat het vogelgriepvirus toe, ook in afgesloten pluimveestallen. Hoe kan dat? Kippenhouders wezen op de luchtroosters. Vervlogen poep van besmette wilde watervogels en druppeltjes van proestende eenden of ganzen zouden zo alsnog de afgesloten stallen binnendringen en hun dieren besmetten. Maar onderzoeker Armin Elbers sluit deze ‘insleeproutes’ uit.

Die kans is ‘verwaarloosbaar klein’, concluderen Elbers en zijn mede-onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research op basis van veld- en literatuuronderzoek. Er zijn dan ook geen wetenschappelijke argumenten om filters bij de luchtroosters aan te bevelen, schrijven ze in hun net verschenen rapport. Dat maakt deel uit van een breder onderzoek naar de risico’s van vogelgriep, in opdracht van het ministerie van landbouw, en de pluimveesector.

Zieke dieren kregen ademnood

Uitwerpselen van watervogels zijn veel te vochtig om te kunnen vervliegen, legt Elbers uit. Tijdens het vorige vogelgriepseizoen, tussen oktober en maart, is gekeken naar de mest van wilde eenden en smienten. Een deel daarvan verdwijnt in het water, maar een deel komt ook op weilanden terecht. “Die mest is vrij waterig. Hij moet verdrogen tot een vochtgehalte van hooguit 10 procent om te kunnen vervliegen, maar in de vogelgriepperiode blijft hij nat.”

Ook is de kans uiterst gering dat aerosolen die besmette watervogels in de buitenlucht uitademen of proesten met voldoende virusconcentratie de luchtinlaat van een stal bereiken. “Er vindt bij transport door de buitenlucht enorme verdunning plaats van virus”, constateerde Elbers tijdens het onderzoek.

Pluimveeboeren vonden in de griepseizoenen van 2016, 2017 en 2018 opvallend veel dode kippen in de buurt van de luchtroosters in hun stallen en dachten daarom dat het virus op die manier naar binnen kwam. Elbers heeft een andere verklaring: de zieke dieren kregen ademnood en zochten de plekken op waar lucht de stal inkomt.

Via laarzen of strooisel

Vogelaars vonden de theorie van de luchtinlaat altijd al onwaarschijnlijk, zegt Rienk Slings, voorzitter van de particuliere natuurbeheerstichting De Hooge Weide en actief in een groep vogelliefhebbers, die in het rapport een bevestiging zien van hun gelijk. “Ik kan me niet voorstellen dat duizenden watervogels zo dicht bij een stal poepen dat het virus hierdoor binnendringt.”

Hoe opgehokte kippen dan wel besmet raken, moet nader worden onderzocht. Dat het virus van buiten de stal komt is aannemelijk, zegt Elbers, omdat virussatmmen die zijn aangetroffen in dode wilde vogels in de omgeving van pluimveebedrijven overeenkomen met de virussen die in kippen zijn gevonden. Het rapport wijst op de mogelijkheid dat uitwerpselen van besmette vogels via laarzen, kleding, gereedschap of strooisel in de stal terechtkomen, of via ratten en muizen. Een andere theorie is dat veren van besmette wilde dode vogels losraken door toedoen van aasetende meeuwen, kraaien of roofvogels. Die veren kunnen mogelijk wel via de luchtinlaat naar binnen. Elbers beveelt daarom aan de karkassen van dode wilde watervogels zo snel mogelijk op te ruimen.

Met de vaststelling dat het virus niet door de lucht komt, schiet de pluimveesector nog weinig op. "Sommigen denken dat uitloopkippen weer naar buiten kunnen, maar dat is tijdens een uitbraak zeker niet het geval”, zegt Elbers. “Meestal zijn er waterpartijen in die uitloop, en we weten dankzij camerabeelden dat daar ’s nachts ook wilde ganzen en eenden in zwemmen en hun ontlasting doen. Het is een risico als de kippen uit dat water drinken.”

