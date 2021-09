Voer geen generatiegevecht over klimaatpolitiek

Op het strand staat een zwarte, hoge muur. Een eenzaam mannetje in een zwart pak rent het obstakel tegemoet. Bam. Keihard tegen het steen aan. De muur is een kunstwerk, het hollen is te zien in een filmpje. Titel: The Denial (De Ontkenning). Het strand bevindt zich aan de westkust van de VS, het kunstwerk staat daar op initiatief van Fridays for Future, de klimaatbeweging van jongeren. De aanleiding is de eerste massale actie sinds de uitbraak van corona: vandaag gaan wereldwijd scholieren en jongeren de straat op, ook in Nederland.

Een vrolijk beeld is het niet, die zwarte muur. Maar dat is wat er volgens de jongeren momenteel gebeurt. De ernst van de klimaatcrisis en de noodzaak snel drastisch in te grijpen, dringen nog altijd niet door tot de mensen die aan de knoppen zitten. De ontkenning van de urgentie is alom tegenwoordig.

Driekwart van de jongeren vindt de toekomst beangstigend

Daar worden ze inderdaad niet erg opgewekt van. Een wereldwijd onderzoek onder 10.000 jongeren tussen 16 en 25 jaar in 10 landen laat zien dat bijna de helft, 45 procent, van hen zo bezorgd is over de opwarming van de planeet dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. Gemiddeld driekwart vindt de toekomst ‘beangstigend’, in de Filippijnen loopt dat zelfs op tot 92 procent. De ondervraagde jongeren zien de laksheid van regeringen als oorzaak van hun vrees, bijna 60 procent voelt zich ‘verraden’ door de eigen overheden. De mentale gezondheid van jongeren in de hele wereld lijdt onder het uitzicht op die zwarte muur, concluderen de onderzoekers. “Ik ben bang dat ik mijn slaapkamer verdrink”, vertelt bijvoorbeeld een 23-jarige Filippijnse jongere. Het onderzoek is het eerste in zijn soort en ligt ter beoordeling bij het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Planetary Health.

In actie komen, zoals vandaag, is een manier om machteloosheid en angst te lijf te gaan. Het duikt dan ook op in de tips die inmiddels online circuleren over hoe om te gaan met klimaatangst bij kinderen en jongeren. ‘Niemand is te klein om een verschil te maken’, is het motto van Greta Thunberg die haar klimaatangst drie jaar geleden met de vrijdagse schoolstaking bestreed. Ze ontketende een mondiale jongerenbeweging en werd in 2019 ‘persoon van het jaar’ volgens tijdschrift Time.

Ouders en grootouders maken zich ook druk om de toekomst van de planeet

Die koppeling van ‘jong’ en ‘klimaatbewust’ kan ook negatief uitpakken, waarschuwde onlangs een wetenschapper in The Guardian. Het suggereert een tegenstelling, een ‘generatie-oorlog’ die er in werkelijkheid niet is, zo blijkt uit een nieuwe Britse studie. Het aandeel mensen dat het belang van klimaatbeleid erkent, verschilt heel weinig tussen verschillende leeftijden, is een uitkomst. Waar het aankomt op daden, overtreffen de ouderen soms de jongeren. Zo boycotten twee keer zoveel baby-boomers als leden van generatie Z de producten van een bedrijf vanwege het klimaat. Jongeren zijn ook fatalistischer, volgens deze studie. ‘Het maakt toch niks uit wat ik doe’, denkt een derde, tegenover 22 procent van generatie X (41-56 jaar).

Ouders en grootouders maken zich ook druk om de toekomst van de planeet, ziet de professor. Het is ‘gevaarlijk en destructief’ het klimaatprobleem voor te doen als een zogenaamd conflict tussen generaties. Dat staat gezamenlijke actie in de weg, denkt hij. Aan wie dat ligt, dat ‘frame’ van jong versus oud, blijft in het midden. Politici die alles stapje voor stapje willen doen, kousenvoetend op zoek naar draagvlak onder hun middelbare kiezers, kunnen er baat bij hebben jongeren als naïef en onrealistisch weg te zetten. ‘In de échte wereld gaat het allemaal niet zo makkelijk’, hoor je ze vaderlijk denken. Ze vergeten hoe de echte wereld van tieners eruit kan zien als zij die middelbare kiezers zijn: misschien wel drie graden warmer.