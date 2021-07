Vlinderexplosie dankzij nat voorjaar

De atalanta is ook in 2021 de meest getelde vlinder in Nederland. Hij is 33.122 keer gezien door 84 procent van de tienduizend tellers. Vorig jaar was de grote oranje-zwarte vlinder ook al nummer 1. Net als toen zijn ook nu dagpauwoog en klein koolwitje nummer 2 en 3, met respectievelijk 21.740 en 11.259 waarnemingen. Daarna volgen citroenvlinder, groot koolwitje, bruin zandoogje, klein geaderd witje, gehakkelde aurelia, distelvlinder en kleine vos.

De drie weken durende vlindertelling – dit jaar voor de dertiende keer gehouden – beleefde een spectaculaire ontknoping: door een explosie van vlinders in de afgelopen week sloeg de aanvankelijke scepsis bij de tellers om in euforie. Sommigen lieten de organiserende Vlinderstichting weten nog nooit zoveel vlinders in de tuin te hebben gezien. De eerste twee weken van juli viel het aantal waarneming juist tegen, terwijl ook het voorjaar minder vlinders te zien waren dan in voorgaande jaren. Door droogte en hitte pakten die jaren desastreus uit voor de vlinderstand.

De vlinderexplosie van vorige week geeft pardoes een heel ander beeld. Dankzij het natte voorjaar staan de waardplanten er florissant bij en boden ze ruimschoots voedsel aan rupsen. In combinatie met de omslag halverwege juli van koel en nat naar mooi zomerweer zorgt dat voor een vlinderstand die dertig jaar geleden nog heel gewoon was. Algemene soorten als de atalanta en de citroenvlinder zijn volgens de Vlinderstichting weer terug op dat oude niveau. Ook de fraaie koninginnenpage, die vooral in het zuiden voorkomt, doet het dit jaar erg goed.

Of dat ook geldt voor bedreigde soorten is nog de vraag, zegt de Vlinderstichting. Heidevlinders en vlinders in het hoogveen zijn pas in augustus op hun hoogtepunt en juist zij hebben in de afgelopen jaren flinke klappen gehad. Over het algemeen is het aantal vlinders op vaste routes tussen 1990 en 2019 gehalveerd. Vijftien soorten zijn uit Nederland verdwenen.

