Vliegvelden stoten te veel stikstof uit, maar minister Schouten treedt nog niet op

De opening van Lelystad Airport lijkt opnieuw verder uit het zicht te raken. Voordat er passagiersvliegtuigen mogen landen en opstijgen, dient het vliegveld een natuurvergunning aan te vragen. Daarin moet Lelystad duidelijk maken dat de hoeveelheid stikstof die het vliegveld zal veroorzaken niet toeneemt ten opzichte van wat sinds 1999 is toegestaan.

Dat schrijft minister Carola Schouten (landbouw, natuur en voedselkwaliteit, ChristenUnie) aan de Tweede Kamer. De minister reageert op handhavingsverzoeken van de Nijmeegse milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Die achterhaalde dat de belangrijkste Nederlandse vliegvelden geen of geen actuele natuurvergunning hebben. De luchthavens produceren daardoor meer stikstof dan ze mogen en zijn dus in overtreding. MOB vroeg de minister daartegen op te treden. De vliegvelden (Eelde, Maastricht Aachen, Rotterdam The Hague, Eindhoven, Lelystad en Schiphol) zouden hun niet toegestane activiteiten moeten staken.

Schouten geeft MOB gedeeltelijk gelijk. Maastricht en Eelde hebben volgens de minister hun zaken op orde, maar de andere zijn in overtreding. Zo heeft Lelystad een natuurvergunning uit 1999, toen daar alleen nog kleine luchtvaart plaatsvond. Sindsdien is het vliegveld uitgebreid, maar voor de extra stikstofuitstoot die dat geeft, heeft het geen vergunning, erkent de minister. Lelystad Airport moet nu alsnog aantonen dat die extra vluchten niet voor extra stikstof zorgen. Daar krijgt het een halfjaar de tijd voor, daarna beslist Schouten of die vluchten volgens de natuurwetgeving kunnen worden toegestaan.

Schiphol krijgt tot 1 oktober

Ook Schiphol moet een nieuwe natuurvergunning aanvragen. Volgens minister Schouten heeft Schiphol toestemming voor de stikstofproductie van 480.000 vluchten. In 2019 kwam het vliegveld uit op 496.826 vluchten. Voor 1 oktober moet Schiphol nu aantonen dat het overschot niet zorgt voor extra stikstof in de natuur, bijvoorbeeld doordat vliegtuigmotoren in de tussentijd veel schoner zijn geworden.

Schouten vindt het ‘onevenredig’ om nu al op te treden tegen de vliegvelden, onder meer omdat die internationale verplichtingen zijn aangegaan om een bepaald aantal vluchten af te handelen. Daarom krijgen ze een halfjaar respijt. Volgens MOB is deze opstelling van de minister ‘flagrant in strijd met vaste jurisprudentie van de Raad van State’.

De milieuorganisatie concludeert dat de vliegvelden Rotterdam-Den Haag en Eindhoven fors omlaag moeten in aantallen vluchten. Schiphol zou volgens MOB maximaal 400.000 vluchten mogen afhandelen. En aangezien Lelystad nu al meer stikstof produceert dan toegestaan, lijkt het MOB twijfelachtig dat nog verder groeien binnen de stikstofnormen ooit mogelijk zal zijn.

Tegen het besluit van de minister om het komende halfjaar nog niet op te treden tegen de vliegvelden gaat de milieuorganisatie in beroep.

