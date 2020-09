Vissers willen Greenpeace stoppen, voor die morgen keien dumpt bij de Doggersbank

Greenpeace wil maandag tientallen keien, elk van honderden kilo’s, overboord gooien langs de Doggersbank, een beschermd Natura2000-gebied. Een omcirkeling van stenen op de zeebodem moet natuurschade door kotters met sleepnetten tegengaan en aan de kaak stellen. De actie is aan Britse zijde van de Doggersbank, Greenpeace UK heeft de regie, maar ze is, juridisch gezien, ook als Nederlands aan te merken. De actievoerders varen onder Nederlandse vlag, op het Greenpeace-schip Esperanza. Vorige week lieten de activisten al vijftien stenen afzinken.

“Wij steunen deze Britse actie volledig”, zegt directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland. “De regering van Groot-Brittannië doet niets om de Doggersbank, een uniek natuurgebied, te beschermen.” Stenen plaatsen noemt hij een ‘gerechtvaardigde’ en ‘veilige’ manier om kotters met sleepnetten te weren en de ecologische crisis hoog op de agenda te krijgen. “De biodiversiteit staat op het spel.” Greenpeace vindt het ‘zeker niet onprettig’ dat de actie het nieuws haalt, erkent Thijssen. De actie, die afhankelijk van het weer, ook dinsdag door loopt, moet bescherming van de Doggersbank afdwingen.

Vissersorganisaties reageren kwaad. “Stenen dumpen in dit gebied is gevaarlijk voor vissers”, zegt woordvoerder Pim Visser van VisNed, dat in contact staat met Britse, Duitse en Deense collega’s. Ook minister Carola Schouten (visserij, ChristenUnie) meent dat er mogelijk riskante situaties voor vissers ontstaan. Vissersgemeente Urk stuurde haar zaterdag een brandbrief, met de oproep om in te grijpen.

Volgens Greenpeace is de actie veilig. De coördinaten van de keien zijn openbaar. VisNed noemt die gegevens onnauwkeurig.

Eerder oordeelde de rechter dat de actie door de beugel kon

Greenpeace wijst op twee eerdere protesten met keien in het Nederlandse deel van de Noordzee, in 2011 en 2015. In beide gevallen oordeelde een bestuursrechter dat de actie door de beugel kon. “Dat klopt, maar nu ligt het anders”, zegt Visser. Nu overtreedt Greenpeace volgens hem een internationaal verdrag, waarin staat dat er geen objecten of afval in de Doggersbank gedumpt mogen worden. “De stenen verstoren de zandbank.”

VisNed heeft aangifte gedaan en hoopt op strafrechtelijke stappen. De inzet is niet om het afzinken van de stenen maandag en dinsdag nog te stoppen. Greenpeace rekent erop dat de keien overboord gaan. Signalen dat de Britse autoriteiten willen ingrijpen waren er zondag niet.

VisNed noemt de stenenactie ‘destructief’. Niet alleen wegens mogelijke lokale verstoring van de zeebodem. Het polderoverleg over het Nederlandse Noordzeeakkoord zou lijden onder de actie. Hierin maken milieuorganisaties (zoals WNF, Natuur&Milieu en de Vogelbescherming) afspraken met vissers, windmolenbouwers en olie- en gasbedrijven over gebruik en bescherming van de Noordzee. Partijen hebben eerste afspraken gemaakt en willen daar nu ieders handtekening onder. “De inkt is nog niet droog of Greenpeace zet alles op het spel.”

Greenpeace-directeur Thijssen zegt dat onderhandelen en actievoeren elkaar niet bijten. Bovendien staat het Nederlandse Noordzeeakkoord volgens hem los van de Britse Greenpeace-actie. “Onzin”, aldus Visser. “Als de Britse tak van Unilever of Shell iets uithaalt, kan het hoofdkantoor hier de handen er ook niet vanaf trekken.” Woensdag staat er weer een overleg over het Noordzeeakkoord gepland.

