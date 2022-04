Vissen verdoven aan boord: is dat de toekomst?

Aan de betonnen steiger van de Harlingse vissershaven liggen tientallen grote vissersschepen: door zijn donkergroene en witte buren springt de knalblauwe kotter van schipper Louwe de Boer (55) er gelijk uit. ‘Ekofish Group’ staat met grote witte letters op de zijkant. Op het eerste gezicht lijkt het een normaal schip – aan boord gaat het er echter anders aan toe dan op een gemiddelde kotter.

Bedwelmingsapparaat aan boord

De geboren en getogen Urker runt met zijn vier broers het familiebedrijf Ekofish Group: het enige visserijbedrijf in Nederland dat al meerdere jaren een bedwelmingsapparaat aan boord heeft. Dit apparaat geeft hun vis – met name platvissen als schol, schar, griet en tarbot – elektrische pulsen om ze te verdoven voordat ze worden gestript, oftewel opengesneden. In de Nederlandse visserij, in totaal meer dan vijfhonderd schepen, is het gebruikelijk dat vissen zonder verdoving worden gedood: ze worden levend ingevroren of levend opengesneden.

De Boer loopt door een smal gangetje van zijn blauwe kotter Spes Nova. Het schip is nog maar vier jaar geleden gebouwd. Naast de bedwelmingsmachine beschikt de kotter ook over een machinale stripmachine. “Dit schip is eigenlijk om deze apparatuur heen gebouwd”, zegt De Boer. “Zulke moderne machines nemen zoveel ruimte in beslag, dat kan je niet zomaar installeren aan boord.”

Louwe de Boer uit Urk spuit het dek schoon. Beeld Jean-Pierre Jans

Ander milieu door duurzame verandering

Vanaf het moment dat De Boer begon met varen, 1983, is er veel veranderd in de visserij. “Veertig jaar geleden hadden we nog maar één klein rond beeldschermpje in de brug – de plaats van waaruit het schip wordt bestuurd – met één kijkertje.” Nu hangt die ruimte vol meerdere grote flatscreens die onder meer informatie geven over de navigatie, de koers en de netten. “Ik durf te wedden dat wanneer je alle ramen blindeert, ik met alleen de elektronica het schip zou kunnen besturen”, zegt De Boer lachend.

Maar niet alleen werd de apparatuur moderner, ook ontstond er de afgelopen jaren meer aandacht voor duurzaam en ecologisch vissen: dat nam vissersfamilie De Boer erg serieus. Dankzij brandstofbesparend vistuig en netten die minder impact op het bodemleven hebben en ook minder bijvangst veroorzaken, ontving het bedrijf in 2009 als eerste Europese vissersbedrijf een MSC-certificering voor de schol. “Dat is eigenlijk hét duurzaamheidslabel voor vis”, legt De Boer trots uit.

“Hierdoor kwamen wij in een ander milieu terecht: een waarin we steeds vaker opmerkingen en vragen kregen over hoe onze vissen tot hun einde kwamen. Als visserman ben je daar eigenlijk nauwelijks mee bezig, het is je dagelijkse routine. Juist omdat wij zo met die duurzame verandering bezig waren, zetten die vragen me aan het denken.”

Pijnloze dood

Om echt trots te kunnen zijn op hun duurzaam gelabelde vis, moet deze ook pijnloos gedood worden, concludeerde De Boer al snel. “Daarom wilde ik de vissen verdoven aan de hand van bedwelming”, zegt hij terwijl hij door de buik van het schip loopt, een ruimte waar een penetrante vislucht hangt en die vol staat met metalen machines. De bedwelmingsmachine, ook wel de stunner genoemd, is maar een klein gedeelte van al het ijzer. De stunner lijkt op een twee meter lange langwerpige, holle kijkdoos. Er hangen drie rijen ijzeren staafjes in, klepels, met daaronder een ijzeren loopband. “Deze band en de klepels staan onder stroom”, legt De Boer uit.

De bedoeling is dat de vis contact maakt met zowel de band als de klepel. “Dan gaat er een stroom lopen en ontstaat er eigenlijk een soort kortsluiting. Die zorgt ervoor dat de vis tijdelijk bewusteloos raakt. In die tijd worden de vissen gesorteerd en direct getransporteerd naar de stripmachine.”

Hoe kan het dat maar één bedrijf dit doet? Dat komt volgens De Boer niet door onwil van zijn collega’s, maar door gebrek aan ruimte op de ‘oude’ schepen en de prijs van deze apparatuur. Zijn nieuwste bedwelmingsapparaat kostte inclusief installatie zo’n anderhalve ton.

Het duurzame vissersschip van de Ekofish Group in de haven van Ijmiiden voor onderhoud. Beeld Jean-Pierre Jans

Kritiek vanuit de wetenschap

“Daarnaast is er geen kant-en-klare bedwelmingsapparatuur te koop in Nederland én ontbreekt er een wetenschappelijk onderbouwing voor deze methode”, zegt Hans van de Vis van Wageningen University & Research. Van de Vis doet al jaren onderzoek naar een geschikte bedwelmingsmethode voor aan boord. Zo’n tien jaar geleden was hij betrokken bij het project dat Ekofish initieerde om een goed bedwelmingsinstrument uit te vinden. Destijds zijn er in samenwerking met een Noorse machinebouwer onder laboratoriumomstandigheden proeven gedaan met schol en schar. De pulsen die toen – vis per vis – zijn gegeven bleken voor deze vissoorten effectief. Na afloop van het onderzoek waren er nog een aantal dingen onduidelijk. Bijvoorbeeld hoe de bedwelmingsmachine functioneert op een schommelend schip, of de machine wel grotere hoeveelheden vis effectief bedwelmd en of de machine wel geschikt is voor andere vissoorten dan de schol en de schar.

Hoewel er volgens Wageningen University & Research vervolgonderzoek nodig was om deze methode daadwerkelijk ‘sectorbreed’ in te zetten, liet Ekofish hierna toch een bedwelmingsapparaat op maat maken bij dezelfde Noorse machinebouwer en installeerde dat aan boord. Dit was mogelijk omdat er geen wetgeving over visdoding op zee bestaat. “Wij hebben gezien dat het met de schol en schar dusdanig goed gegaan is in het lab. Wij gaan dan niet wachten op de andere soorten die onderzocht moeten worden”, zegt De Boer. “Al helemaal omdat platvissen, zoals de schar en de schol, 95 procent van onze vangst zijn. Wij scharen dat onder dezelfde familie: de resultaten van het onderzoek hebben de lading voor ons gedekt.”

De elektrische motor in de machinekamer. Beeld Jean-Pierre Jans

Verwerkingslijn van de toekomst

Toch was het in het begin nog een kwestie van experimenteren met de bedwelmingsmachine aan boord. “Wij merkten bijvoorbeeld dat een rog niet gevoelig is voor de bedwelming. Ook hadden we best wel wat probleempjes met afval in de netten: als er een frisdrankblikje mee kwam in de machine, dan ontstond er kortsluiting.”

Dat weerhield De Boer er niet van om door te gaan. Hij installeerde een soort zeef die de vissen doorlaat, maar afval als oude stronken of frisdrankblikjes tegenhoudt. “We zagen dat de stunner wel effectief is bij de andere platvissen. Zij gaan er spartelend in en komen er stil uit.” Dat was precies wat De Boer verwachtte, reden waarom hij niet is gestopt met deze methode. “Wij willen namelijk de verwerkingslijn van de toekomst hebben: vissen pijnloos doden en ze machinaal ontdoen van ingewanden.”

De Boer wil graag een voorbeeld zijn en gaat ervan uit dat het niet lang meer duurt voordat andere vissers ook bedwelmingsapparatuur zullen gebruiken. “Ik gok dat de Nederlandse visserij er binnen nu en zeven jaar heel anders uit gaat zien. Tegemoetkoming van de overheid moet dat, denk ik, wel stimuleren”, lacht De Boer.

Zijn kleinkinderen gaan deze verandering ook meemaken, dat weet De Boer zeker. Hij pakt zijn iPhone en scrollt naar boven. Er verschijnt een foto van drie kleine jongetjes in blauwe overalls voor een groot net. “Kijk”, zegt hij glunderend. “Zij zullen hopelijk doorgaan met de weg die wij hebben ingeslagen. Dat is het mooie aan een familiebedrijf: dat wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Mijn overgrootvader, grootvader, en vader waren ook vissers. Want een visserman, die wordt niet gemaakt”, zegt hij terwijl hij vastbesloten naar zijn kleinkinderen kijkt. “Die wordt geboren.”

Een ‘waardevol begin’ Wageningen University & Research benadrukt dat Ekofish waardering verdient voor het feit dat dit bedrijf het initiatief hebben genomen om het bedwelmen van gevangen vissen in de Nederlandse visserij te starten. ‘Het is een waardevol begin van de transitie’. De onderzoekers zijn echter kritisch op de redenering van Ekofish: dat de vissen niet meer bewegen na het ontvangen van de pulsen betekent volgens hen niet per definitie dat ze ook echt bewusteloos zijn. Om dat met zekerheid te zeggen zijn nog wetenschappelijke praktijktesten nodig en die zijn nog niet gedaan. Dat test Wageningen Marine Research momenteel. In het lopende onderzoek wordt in plaats van alleen onderzoek in laboratoriumomstandigheden – zoals tien jaar geleden in samenwerking met Ekofish gebeurde – ook een bedwelmende machine op zee getest. Pas als het wetenschappelijk onderbouwd is dat bedwelming aan boord mogelijk is en daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan het dierenwelzijn, kan het volgens dit instituut in de sector worden ingezet. Het project is naar verwachting klaar in 2024.

Lees ook:

Nederlandse vissers vingen in 2020 evenveel vis als het jaar ervoor, toch was het allesbehalve een goed jaar

Brexit, corona, windmolens op zee, personeelstekort en tegenvallende vangsten. Het zit devisserijsector niet mee.