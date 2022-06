Vincent wordt rijk dankzij zijn nieuwe zonnepanelen

Voor velen zijn de huidige hoge energieprijzen een verschrikking, maar voor mij en alle andere bezitters van zonnepanelen zijn het gouden tijden. Zeker als je, zoals ik, ook nog een warmtepomp hebt staan.

Ik krijg van mijn energieleverancier, de coöperatie Samen Om, elke maand een overzicht van mijn verbruik. Mei was de eerste maand dat mijn nieuwe set zonnepanelen een hele maand hebben meegedraaid. En de energierekening is daardoor jaloersmakend.

Om het maar simpel op een rijtje te zetten: ik heb in mei 38 kWh stroom tegen normaal tarief van het net afgenomen en 58 kWh tegen laag tarief. Bij elkaar 96 kWh, voor een hele maand. Dat is op zich al lekker weinig. Maar tegelijkertijd heb ik 864 kWh teruggeleverd tegen normaal tarief en 492 kWh tegen laag tarief, 1356 kWh in totaal. Netto heb ik dus 1260 kWh teruggeleverd!

De 22 nieuwe panelen, op de voorgrond is nog net iets van de 12 oude te zien. Samen zijn ze 11.120 WP sterk en leverden ze in mei 1515 kWh aan groene stroom. Beeld Vincent Dekker

Dat is voor mij een heel nieuwe ervaring. Met mijn oude set van 12 panelen, van 2760 WP, produceerde ik per jaar zo'n 2600 kWh, en nu lever ik in één maand al bijna de helft daarvan netto terug aan het net. Eind april heb ik 22 panelen van 380 WP elk (8360 WP in totaal) op mijn dak erbij gezet, en dat is dus heel goed te merken. De nieuwe panelen liggen oost-west, en presteren daardoor per paneel iets minder dan wanneer ze op het zuiden zouden staan. Maar daardoor kon ik er wel meer op mijn dak kwijt en dat betaalt zich nu dus echt uit.

553 euro terug

Het laatste mag je letterlijk nemen, want de rekening over mei valt in euro’s heel negatief uit. En dat is voor mij dus heel positief. Op basis van de stroomprijzen van Samen Om in mei krijg ik voor mijn stroom 620 euro terug! En met slechts 29 m3 gas voor 67 euro erbij is mijn energierekening over mei 553 euro negatief. Daar wordt een mens blij van.

Nou is zo'n maandoverzicht niet het laatste woord over de energiekosten. Ik mag immers salderen over een hele jaar, dus moeten we na een jaar zien hoe dat precies uit gaat pakken. Maar het maandoverzicht geeft toch een goede indicatie.

Riante vergoeding

Deze maand verwacht ik een nog mooiere rekening: iets meer stroom terugleveren, en nog minder gasgebruik. Maar in juli, zo heeft Samen Om al laten weten, wordt de vergoeding voor een teruggeleverde kWh stroom drastisch verlaagd, met zo'n 17 cent naar gemiddeld 22 cent per kWh. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ook een coöperatie moet ten slotte winst maken en door de lagere vergoeding aan mij kunnen ze mijn stroom ook weer tegen een lagere prijs doorverkopen aan leden zonder zonnepanelen. Met die 22 cent heeft Samen Om denk ik nog steeds een heel riante terugleververgoeding.

Overigens heb ik die hoge vergoeding mede te danken aan het feit dat ik een contract heb met variabele tarieven. Wat ik afneem is per kWh en per m3 heel duur. Maar als je meer teruglevert dan afneemt, is die hoge prijs dus een voordeel.

Zuinige warmtepomp

Ik heb in mei 1515 kWh aan stroom geproduceerd en zoals gezegd 1356 kWh teruggeleverd. Dus heb ik van mijn eigen stroom 161 kWh zelf gebruikt. Tel daar bij op wat ik van het net afnam: 96 kWh, en mijn totale stroomverbruik was in mei 257 kWh. Dat komt neer op 8,3 kWh per dag gemiddeld. De afgelopen jaren was mijn verbruik in mei gemiddeld 7,2, en ik heb nu dus 1,1 kWh per dag meer verbruikt, 34 kWh in de hele maand.

De airco/warmtepomp in de woonkamer: een enorme gasbespaarder die weinig stroom lijkt te gebruiken. Beeld Vincent Dekker

Die extra 34 kWh zijn vooral gegaan naar de airco/warmtepomp die ik sinds maart in de woonkamer heb staan. Maar daar staat een veel lager gasverbruik tegenover. In mei vorig jaar verstookte ik 119 m3 gas, dit jaar was dat 29 m3, een verschil van 90 m3. Maar vorig jaar was het iets kouder. Op vergelijkbare basis zou het verschil waarschijnlijk zijn uitgekomen op 75 m3. Dus met elke kWh die mijn warmtepomp heeft verbruikt, heb ik ruim twee m3 gas bespaard! Bij bijna 2 euro per m3 gas en 50 cent per kWh heb ik dus een kleine 150 euro aan gas bespaart wat me 17 euro aan stroom heeft gekost.

De prestatie van warmtepompen wordt uitgedrukt in COP. Een COP van 4 betekent dat de pomp met één kWh stroom, vier kWh warmte produceert. Gas levert per m3 bijna 10 kWh warmte. Dus in mei heb ik met 2 m3 gas per kWh, 20 kWh aan warmte per kWh stroomverbruik geproduceerd. Een COP van 20, dat is gigantisch. Met een jaargemiddelde van vier zou ik al dik tevreden zijn.

In de winter, als het echt koud is en de warmtepomp het hardste nodig is, zakt de COP naar 2, zo is de verwachting. Dan moet de warmtepomp immers veel méér warmte uit veel koudere lucht halen. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij mij in de komende winter uitpakt. Maar voor nu ben ik dik, dik tevreden!

Geld is wél belangrijk

Ik krijg geregeld te horen dat ik zo veel over geld schrijf. Terwijl het enige dat telt uiteindelijk toch het effect op milieu en klimaat is. Volgens mij is geld alleen onbelangrijk voor wie er veel van heeft. Voor de meesten van ons is een investering van duizenden euro's in een warmtepomp of zonnepanelen toch echt wel belangrijk. En dus ook wat je met zo'n investering bespaart. Bovendien redeneren velen nog dat zulke maatregelen hoe dan ook te duur zijn, en dus denken ze er niet aan. Door te laten zien dat je de duizenden euro's echt in een paar jaar kunt terugverdienen, hoop ik zo veel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat geld voor panelen en warmtepompen slim en verantwoord besteed is.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft ook podcast, onder meer over zonnepanelen en warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

Een airco in de woonkamer en hoppa: duizend kubieke meter gas minder

Mijn project ‘Vincent van het gas af’ kwam de afgelopen weken in een stroomversnelling. Er staat inmiddels een airco in mijn woonkamer die net zo goed als warmtepomp dienst kan doen. Mijn gasverbruik over de eerste week is meer dan gehalveerd.