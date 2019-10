Verzet groeit tegen houtverbranding in biomassacentrales

Hoe meer subsidie het kabinet Rutte ter beschikking stelt voor biomassacentrales die hout verstoken, hoe meer burgers de strijdbijl opgraven uit angst voor fijnstof, luchtvervuiling en klimaatschade. Het bedrag dat het kabinet ter beschikking stelt is opgelopen naar elf miljard euro. Intussen hebben burgers uit steden met (geplande) biomassacentrales zoals Arnhem, Nijmegen, Amsterdam en Zaandam zich verenigd in de Federatie tegen Biomassacentrales.

Het Comité Schone Lucht zet vandaag samen met het Nijmeegse Mobilisation of the Environment (Mob) juridische stappen tegen de beoogde biomassacentrale van Vattenfall in Diemen. Mob is opgericht door Johan Vollenbroek, de wis- enscheikundige die recent de doorbraak in het stikstofbeleid wist te forceren. “Massale houtstook is een ecologische ramp”, aldus Vollenbroek. “We vergeten dat Amerikaanse en Baltische bossen branden in onze kolen- en biomassacentrales.”

Grootste biomassacentrale van Nederland

De organisaties gaan vandaag in beroep bij de Raad van State tegen de vergunning ruimtelijke ordening die Noord-Holland onlangs verleende aan Vattenfall. Dat wil in Diemen de grootste biomassacentrale van Nederland bouwen. Daar waren veel bewoners, inclusief de complete gemeenteraad tegen, maar de beslissing lag bij de provincie.

“Overigens heeft Vattenfall nog geen natuurvergunning aangevraagd voor de centrale in Diemen”, zegt Fenna Swart, oud-politica, namens het Comité Schone Lucht. “Zonder die vergunning is subsidie niet mogelijk. De termijn verloopt binnenkort, en dat betekent zeker een jaar vertraging, omdat het zonder vele tientallen miljoenen euro’s subsidie niet lukt.”

Zojuist is de grote Amercentrale van energieconcern RWE bij Geertruidenberg overgegaan op stoken van biomassa. Daar zijn de andere drie grote kolencentrales ook mee bezig. Biomassa in Nederland betekent in de praktijk houtpellets van gekapte bomen die vaak in het buitenland tot korrels worden geperst.

Groeiende houtkoorts in Europa

Swart wijst erop dat de import van die pellets vorig jaar nog geen 200.000 ton was. Dat aantal zal volgens haar dit jaar al oplopen naar vier miljoen ton: “De groeiende houtkoorts in Europa zorgt wereldwijd voor ontbossing. Ook de herkomst van het hout is dubieus. Het meest hout dat in Nederland wordt verbrand, komt uit de VS en de Baltische staten. Lokale groepen daar verzetten zich tegen deze grootschalige kap, maar vinden grote bedrijven gelieerd aan politici en hoge ambtenaren tegenover zich.”

Swart voorspelt dat de subsidiepot (SDE+) die bedoeld is voor duurzame energietransitie en onderzoek daarnaar, uiteindelijk voor 80 procent naar de omstreden biomassacentrales zal gaan.

Het kabinet meent dat biomassa nodig is om klimaatdoelen te halen en gelooft in de certificering van duurzame houtoogst. RWE spreekt van verspreiden van desinformatie door activisten, Vattenfall zegt dat biomassa is erkend als duurzaam.

Lees ook:

Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool

Energiebedrijf RWE stopt vanaf komende maand grote ladingen biomassa in zijn Brabantse kolencentrale. Maar pas op, waarschuwen deskundigen: hout verbranden is op korte termijn nog viezer dan steenkool. Klimaatwinst laat decennia op zich wachten.