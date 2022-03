Vervang niet blind Russische olie door Saudische, maar grijp de kans om minder energie te verbruiken

Een oorlog biedt kansen. Om alsnog een fossiele investering te doen bijvoorbeeld. Of om snel te roepen dat de verduurzaming van de landbouw in de ijskast moet. Om meer geld steken in defensie als oorlogszuchtig te bestempelen. Of om kolen tot ‘transitiebrandstof’ te bevorderen.

Het is allemaal voorbij gekomen de afgelopen weken, met goede maar ook met minder overtuigende argumenten. De kunst is om de nu wellicht noodzakelijke extra hindernissen op weg naar een duurzame samenleving te onderscheiden van uitingen met een hoog preken-voor-eigen-parochiegehalte. Of erger, van initiatieven die misbruik maken van de Russische invasie in Oekraïne.

Zo doet boorbedrijf Cuadrilla een poging om bij de Britse regering het moratorium op schaliegas van tafel te krijgen. Cuadrilla moet eigenlijk binnen een paar maanden twee bronnen in het land sluiten, is afgesproken. Maar ja, de Oekraïnecrisis. Schaliegas is nu nodig, beweert Cuadrilla, om van de Russische gasimport af te komen. Is dat zo? Is deze zeer vervuilende vorm van fossiele energie uit de bodem halen nu alsnog geoorloofd met een beroep op bommen en granaten? De voormalige secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon vond het nodig zich in de discussie te mengen. Niet op ingaan, waarschuwde hij de Britse regering die ‘alle opties’ openhoudt. Een terugkeer naar het winnen van schaliegas “is niet in het langetermijnbelang van de mensheid”, zei hij.

Poetin deed het in twee weken

Ban Ki-Moon heeft gelijk. Degenen die aan de fossiele knoppen kunnen draaien, staan nu voor de uitdaging om hard te maken dat er – tijdelijk – in plaats van dat Russische gas, weer een Gronings kraantje open moet. Of een veld onder de Noordzee alsnog aangesproken moet worden. Alleen als het echt niet anders kan, de schone alternatieven niet snel genoeg beschikbaar zijn, is die extra klimaathobbel acceptabel. Het is ook niet ondenkbaar dat die nieuwe hindernis meer dan goedgemaakt wordt door snellere investeringen in zon, wind en waterstof. Want wat het klimaat nog niet voor elkaar kreeg, deed Poetin in twee weken: opeens willen landen sneller van gas en olie af.

Dat wekt, begrijpelijk, ook cynisme op. Het brengt Greenpeace Duitsland ertoe te pleiten alle kaarten op de overgang naar schone energie te zetten. Geen honderden miljarden naar defensie, bekritiseerden ze de Duitse voornemens om het leger te versterken. Ook hier komt de vraag op of een land zich zo’n standpunt kan veroorloven. Als een onvoorspelbare vijand zo dichtbij de grenzen opzoekt, is een puur pacifistische reactie ook niet helemaal adequaat.

Besparing interesseerde de overheid niet

Opvallend in alle kreten van het soort ‘niet Russisch gas, maar Gronings’ of ‘doe dan maar Saudische olie’, is het ontbreken van de woorden ‘anders’ of ‘minder’. Energiebesparing stond al nooit hoog op de Nederlandse agenda en daar is zelfs sinds de Oekraïne-crisis nog weinig aan veranderd. Afspraken die er wel waren, op zijn Nederlands vastgelegd in een convenant, zijn niet nagekomen. Zo hebben de grote industriële bedrijven de afgelopen tien jaar lang niet de afgesproken 2 procent besparing per jaar gehaald. Sancties? Geen, het interesseerde de overheid niet echt.

Gelukkig stond deze week een brede groep wetenschappers, energie-experts, banken en ngo’s op met een plan om op korte termijn benzine, diesel en minstens 5 miljard kuub gas te besparen. Dat kan, zeggen ze, in een gezamenlijke aanpak met overheid, bedrijven en burgers. Begin een actieve informatiecampagne met wekelijkse persconferenties met uitleg en voortgang, is het voorstel. Kabinet, grijp deze door de oorlog geboden kans.