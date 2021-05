Verkoop dolfijnen niet aan China, zeggen dierenactivisten

World Animal Protection is bang dat de acht dolfijnen die het Dolfinarium afstoot in China kunstjes moeten doen die hier juist niet meer mogen. Ook vrezen de dierenbeschermers dat met de dieren zal worden gefokt, “wat nóg meer dieren doemt tot een leven in gevangenschap”. Ze vragen de minister daarom geen exportvergunning te verlenen voor de verhuizing die het Dolfinarium op 19 april aankondigde.

“Het is hypocriet als de overheid aan de ene kant eist dat dolfijnen in Nederland niet meer door hoepels springen en aan de andere kant meewerkt om zulk soort circusacts met dolfijnen in het buitenland te bevorderen”, licht Sanne Kuijpers toe, campagneleider Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland.

Huisvesting schiet tekort

Minister Carola Schouten van landbouw en natuur verplichtte het Dolfinarium afgelopen najaar tot aanpassingen als het zijn dierentuinvergunning wil behouden. Ze deed dat na stevige kritiek van de Visitatiecommissie Dierentuinen, die in Harderwijk ging kijken na Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Volgens het inspectierapport vertonen de dolfijnen clownesk en onnatuurlijk gedrag en is er te veel licht en geluid tijdens de shows. Ook schort het aan de huisvesting. 8 van de 27 dolfijnen verblijven alleen binnen, de rest heeft ook een buitenverblijf.

Het Dolfinarium mist momenteel inkomsten van bezoekers door de coronapandemie. Het afstoten van twaalf dieren (behalve acht dolfijnen ook twee walrussen en twee zeeleeuwen) levert geld op en schept bovendien ruimte voor grotere verblijven. Volgens general manager Alex Tiebot is het Hainan Ocean Paradise in China, waar de dieren naartoe gaan, lid van de European Association for Aquatic Mammals en volgt het Europese richtlijnen voor dierenwelzijn.

Dolfijnen in het Dolfinarium in Harderwijk. Beeld ANP

Volgens World Animal Protection is er echter “geen enkele garantie dat deze dieren daar niet worden blootgesteld aan dieronwaardig entertainment”. Onderzoek van de China Cetacean Alliance laat volgens de organisatie zien dat zeezoogdieren in Chinese parken blootstaan aan slechte omstandigheden en dat Chinese wetgeving niet toereikend is om het welzijn van dolfijnen in gevangenschap te borgen. “Wij roepen de overheid daarom op: verstrek deze vergunning niet, stop het gesol met dolfijnen en voorkom dat zij als handelswaar in de uitverkoop naar China gaan”, zegt Kuijpers.

