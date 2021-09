Vergunningen nieuwe veestallen staan op de tocht

Een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland kan grote gevolgen hebben voor boeren die willen uitbreiden. De rechtbank vindt dat bij de uitbreiding van stallen van acht boeren eerst verder onderzocht moet worden of de stikstofuitstoot niet toeneemt. De vergunningen die de provincie Utrecht al verleende, zijn vernietigd. Daarmee staan ook andere vergunningen voor de bouw van nieuwe stallen op de tocht.

De melkveehouders, en ook de provincie Utrecht, stelden via hun juridisch adviseurs dat de uitstoot van stikstof niet zou toenemen na de bouw van een nieuwe stal omdat boeren een innovatieve ‘emissiearme’ vloer aanbrengen. De rechtbank Midden-Nederland concludeert dat in verschillende wetenschappelijke rapporten twijfel is of die emissiearme stallen daadwerkelijk een lagere uitstoot halen, zoals de milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu op de zitting naar voren brachten.

De uitspraak van de rechtbank in Midden-Nederland staat niet op zichzelf. In maart concludeerde de rechtbank van Noord-Nederland al in een zaak tussen MOB/Vereniging Leefmilieu en de provincie Friesland dat ‘onvoldoende zeker is dat de emissie van het bedrijf niet zal toenemen’. Ook daar is de vergunning voor de bouw van een nieuwe stal vernietigd.

Onder een vergrootglas

Twee jaar geleden zette de Raad van State met een verstrekkende uitspraak Nederland op z’n kop. De rechter bepaalde dat de manier waarop Nederland vergunningen verleende aan (landbouw)-bedrijven en bouwprojecten op basis van het Programma Aanpak Stikstof (Pas) in strijd was met de Wet natuurbescherming en de Europese wet, omdat de hoeveelheid stikstof in de natuur te hoog was. De Europese Habitatrichtlijn schrijft voor dat de natuur in beschermde gebieden niet mag verslechteren en dat gebeurde wel. Sindsdien proberen liggen vergunningen voor boeren om een nieuwe stal te bouwen onder een vergrootglas.

Raadsman Valentijn Wösten van Mob denkt dat de Utrechtse uitspraak grote consequenties heeft. “De rechtbanken zit helemaal op de lijn die twee jaar geleden door de Raad van State is uitgezet. Eerst Noord-Nederland en Overijssel en nu Midden-Nederland. Ik denk niet dat er een rechtbank komt die een andere koers volgt. De provincies moeten hier iets mee. Als wij in een rechtstaat leven kunnen er nagenoeg geen nieuwe vergunningen voor de bouw van nieuwe stallen meer worden afgegeven.”

Opvallend is dat de rechtbank naar Den Haag wijst en vindt dat het kabinet snel een oplossing moet zoeken voor de stikstofproblemen in Nederland. In een woord vooraf bij de uitspraken staat dat het erop lijkt alsof iedereen elkaar nu afwachtend aankijkt. “Het is aan het kabinet en aan de wetgever om in actie te komen voor een oplossing die verder gaat dan een individuele rechtszaak.”

