‘Veldbonen trekken volop vlinders en hommels. Maar ik zie nog niks op mijn bankrekening’

Ergens midden op het terrein van de Floriade in Almere staat akkerbouwer Henk Janknegt met een kleine meter aan plant in zijn handen. Bij zijn rechterhand bevinden zich de peulen van de veldboon. Een zeer geschikte en eiwitrijke basis voor vleesvervangers. Met zijn linkerhand toont hij de wortels, waaraan kleine knolletjes groeien.

“Als ze rood van kleur zijn, zijn ze actief”, legt hij uit. Dan slaagt de plant erin stikstof uit de lucht te halen, die via de wortels de bodem bereikt. En dat is dan weer gunstig voor, bijvoorbeeld, aardappels die een jaar later op hetzelfde perceel staan. Die profiteren van een goede bodem en hebben minder (kunst)mest nodig. Dankzij het voorwerk van de veldboon.

Vlinderbloemen

Lupine, kikkererwten, soja en ook de veldboon van Janknegt: het zijn allemaal voorbeelden van vlinderbloemen. Een grote plantenfamilie, met peulvruchten als belangrijke eetbare tak en met bijzondere eigenschappen boven en onder de grond. Ze zijn goed voor de kwaliteit van de bodem én een belangrijke voedselbron voor de mensen. Zeker als die in hun dieet willen minderen met de consumptie van dierlijke producten en dan hun eiwitten meer uit planten zullen moeten halen.

Over die omslag gaat het in discussies over de toekomst van voedsel al jaren. Maar met de ‘plantaardige eiwittransitie’ wil het nog niet hard genoeg vlotten. Omdat de grote massa voor vlees blijft kiezen. Maar vooral ook omdat de teelt van eiwitrijke vlinderbloemen in Nederland nog niet rendabel is.

Dat moet beter, vinden overheid, akkerbouwers en een groot aantal spelers uit de voedselsector. Met meer dan vijftig partijen ondertekenden zij donderdag op de Floriade een green deal (ook wel: bean deal). Een set afspraken die bedoeld is om de teelt van dit soort gewassen in Nederland een flinke zet in de rug te geven.

Zo hebben de telers zich verenigd in een Producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland. Belooft het ministerie de producten te gaan verkopen in het bedrijfsrestaurant. En wil bijvoorbeeld de Brabantse cateraar Hutten op termijn 80 procent van zijn peulvruchten in Nederland inkopen.

Hommels, maar geen geld

Een belangrijke eerste stap, vindt teler Henk Janknegt. Hij is al een paar jaar enthousiast met zijn veldbonen aan de slag. “Het levert veel op voor de bodem. En het gewas trekt volop vlinders, hommels en andere bestuivers aan. Maar op mijn rekening zie ik er vooralsnog niks van terug.”

Dat is voor een jaar of twee, drie misschien nog niet zo erg: pionieren is ook wat waard. “Maar als er op termijn geen verdienmodel is, zal elke boer er uiteindelijk mee stoppen.”

Aan wie ligt het? Is het de consument die niet wil? Er is voldoende vraag, bezweert Janknegt. Maar de concurrentie op de internationale markt is groot. En dan niet eens alleen van soja uit verre streken. Ook vanuit buurlanden als België en Duitsland, waar telers meer subsidie krijgen voor dit soort duurzame teelten.

Minister Henk Staghouwer (Landbouw) was als ondertekenaar van de green deal aanwezig op de Floriade. Hij is bereid naar extra ondersteuning te kijken, zei hij. Maar dan wel vooral als tijdelijke overbrugging. Uiteindelijk zal een duurzaam verdienmodel vooral vanuit de Nederlandse keten moeten komen.

Supermarkt en consument

Het brengt Janknegt toch weer bij de partijen die nog ontbreken bij de afspraken: de supermarkt en de consument. “Je zou denken dat mensen die veel vleesvervangers eten over het algemeen bewuste consumenten zijn”, filosofeert hij. “Dan zou je ook denken dat het uitmaakt wat de herkomst is: is al die soja van elders uit de wereld dan zo duurzaam?”

De vraag kan daarbij ook ontstaan als er meer aanbod is. “Daarvoor is het van belang dat we de keten beter organiseren. Daarbij is de green deal een belangrijke stap. Maar ook de retail zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Een misverstand is in elk geval meteen uit te wereld te nemen: het Nederlandse klimaat is voor plantaardige eiwitten prima geschikt. Misschien niet voor het veelgebruikte soja. Maar kikkererwten doen het ook in Nederlandse grond prima. En veldbonen? Die zou je zelfs een vergeten groente kunnen noemen: rond 1850 was de veldbonenareaal in Nederland ongeveer duizend keer zo groot als nu. En ze groeien zélfs op het matige, geïmproviseerde Floriade-hoekje prima.

Lees ook:

Goedkope vegamaaltijd moet studenten verleiden hun hamburger te laten staan

Dankzij een pilot werd het vegetarische eten in kantines van twee universiteiten en een hogeschool 9 procent goedkoper, en werden de vleesgerechten fors duurder. Maar had dit ook effect op het eetgedrag van studenten?