Veganisme, recyclen: steeds meer mensen googelen op duurzame zoektermen

Nederlanders zochten het afgelopen jaar, tot en met maart, veel vaker naar informatie over verduurzaming op Google in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van Google Zoeken, de tak van het internetbedrijf dat populaire zoekopdrachten in kaart brengt.

Door de sterk gestegen energie- en gasprijzen zijn steeds meer inwoners van Nederland gaan speuren naar manieren om hun huis te verduurzamen, concludeert Google Zoeken. Zo werd de term ‘energie besparen in huis’ veel vaker gebruikt: een stijging van maar liefst 1200 procent ten opzichte van dat jaar daarvoor.

Daardoor gingen ook andere zoekopdrachten in de lift zoals ‘hoe gas besparen’ (+1050 procent), ‘zonneboiler’ (+850 procent), ‘zonnepanelen’ (+350 procent), ‘waterbesparende douchekop’ (+700 procent) en ‘inductiekookplaat’ (+250 procent).

Zijn avocado's slecht voor het milieu?

Ook waren mensen meer bezig met op een verantwoorde manier boodschappen doen. Dat is af te leiden uit de zoekterm ‘duurzame verpakkingsmaterialen’ die met 450 procent toenam. Daarnaast vroegen meer surfers op internet zich af hoe zij plastic, metaal, Nespresso-cups, matrassen en papier kunnen recyclen.

Plekken waar tweedehands goederen zoals kleding en meubels van de hand gaan, zijn ook op grote schaal digitaal opgezocht. Op de lijst van de meest gebruikte duurzame zoektermen staat ‘tweedehands winkels’ op nummer zes, gevolgd door ‘vlooienmarkt’ op nummer zeven.

Zelf compost maken, weinig plastic gebruiken en het zogeheten mulchen, groen tuinieren, lijkt ook erg populair te worden. Er is 1450 procent meer gezocht naar ‘duurzame tuinen’. Tegelijk is niet alleen de interesse in de praktische verduurzaming toegenomen, maar ook de interesse in het milieuprobleem zelf. Zo steeg de zoekterm ’de gevolgen van klimaatverandering’ met 200 procent. Ook wilden internetters in Nederland meer weten over bijvoorbeeld de milieuschade die avocado’s aanrichten: de zoekterm ‘avocado slecht voor het milieu’ steeg met 150 procent.

Meest gezochte termen gerelateerd aan duurzaamheid, het afgelopen jaar in Nederland 1. Tweedehands goederen 2. Veganisme 3. Elektrische auto 4. Duurzaamheid 5. Zonne-energie 6. Tweedehandswinkel 7. Vlooienmarkt 8. Recycling 9. Windmolen 10. Papier recyclen

