‘Veevoermaatregel levert geen stikstofwinst op, en wordt geschrapt’

Schouten had de Wageningen Universiteit gevraagd de maatregel door te rekenen. Het geven van minder eiwitrijk voer zou tot minder stikstofuitstoot moeten leiden, zo was de gedachte achter de maatregel. Dat zou weer stikstofruimte kunnen creëren voor de bouw in Nederland.

De veevoermaatregel stuitte op grote bezwaren van veehouders door het hele land. Zij gingen de afgelopen maanden veelvuldig met groot materieel de straat op om te protesteren tegen het voorstel van Schouten. De boeren ergerden zich aan het voorschrift uit Den Haag over hoe ze voor hun dieren zouden moeten zorgen.

Zij betoogden dat minder eiwitrijk voer, naast de melkproductie, ook de gezondheid van hun koeien zou schaden. Eerder deze week liet het ministerie al weten daar serieus naar te kijken, ook omdat door het droge en warme weer de kwaliteit van het gras te wensen zou overlaten.

Nu blijkt uit de doorrekening uit Wageningen dat de vermindering van de stikstofuitstoot minimaal zal zijn, zo meldt de NOS op basis van bronnen in Den Haag. Hierdoor heeft het weinig zin om de omstreden maatregel in te voeren - de invoering stond gepland op 1 september. Schouten zal nu op zoek moeten naar een alternatief.

