Veel te droog, veel te nat, warmer dan ooit: 2021 was een klimaatjaar vol extremen

Wat betreft het weer in 2021 vallen vooral de grote contrasten op. Dat concluderen onderzoekers van de Copernicus Climate Change Service in hun jaarlijkse rapport over de Europese Staat van het klimaat.

Mauro Facchini, hoofd aardobservatie van de Europese Commissie, noemt de gegevens ‘essentieel’ om de Europese klimaatdoelen te bereiken. In een verklaring waarschuwt hij dat ‘de tijd op raakt’ om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 graad. ‘Dit rapport benadrukt de noodzaak om actie te ondernemen, want extreme klimaatgerelateerde gebeurtenissen doen zich nu al voor in Europa’, aldus Facchini.

Over het hele jaar gerekend lijkt er weinig aan de hand, de temperatuur lag slechts 0,2 graad hoger dan het gemiddelde van de afgelopen drie decennia. Maar wie beter kijkt, ziet dat dit weinig zegt.

Natuurgebied in vlammen op

Omdat de lente in Europa veel kouder was dan normaal, valt in het gemiddelde niet op dat het in Italië in de zomer 48,8 graden werd. In heel Zuid-Europa werd het extreem heet en Italië, Griekenland en Turkije kregen te maken met verwoestende natuurbranden. In totaal ging rond de Middellandse Zee 800.000 hectare natuurgebied in vlammen op, becijferen de klimaatonderzoekers.

De belangrijkste conclusies van het rapport, over het klimaat in Europa in 2021. Beeld Copernicus Climate Change Service

Maar 2021 was behalve een uitzonderlijk droog jaar ook een uitzonderlijk nat jaar. In België, Duitsland en Nederland was er sprake van grote overstromingen. Die werden veroorzaakt door extreme regenval begin juli, waardoor de grond helemaal verzadigd raakte. Toen er op 14 juli op één dag meer regen viel dan ooit eerder werd gemeten (sinds de metingen startten in 1950), kon al dat water nergens meer heen.

De Maas en de Rijn konden het water niet meer afvoeren, wat in Nederland leidde tot grootschalige evacuaties en in België en Duitsland kwamen respectievelijk zeker 41 en 166 mensen om door het wassende water. De schade loopt in de miljarden euro's.

Veel te weinig wind

Daarnaast was er in Europa ook nog eens sprake van wat de onderzoekers ‘winddroogte’ noemen. De windsnelheden waren lager dan gemiddeld, waardoor de opbrengst van windenergie tegenviel. Op sommige plekken heeft het sinds 1979 niet zo weinig gewaaid als in 2021. Dat viel vooral op in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het is een tegenvaller voor de opwekking van duurzame energie die op termijn grote gevolgen kan hebben, schrijven de onderzoekers.

Het rapport laat zien dat ‘inzicht in weer- en klimaatextremen steeds relevanter wordt voor belangrijke maatschappelijke sectoren’, zegt Carlo Buontempo, directeur van de Copernicus Climate Change Service in een verklaring. ‘Nauwkeurige klimaatinformatie is belangrijker dan ooit om ons te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.’

Lees ook:

IPCC: klimaatverandering wordt onomkeerbaar als we nu geen actie ondernemen

De klimaatverandering is niet meer te beperken als de wereld niet meteen snel meer actie onderneemt. Er is meer uitstoot van broeikasgassen dan ooit en die moet zo snel mogelijk omlaag.

In Roermond stijgt het water met de minuut. ‘Ik kan geen meter zwemmen’

Terwijl de reddingsbrigade van Roermond bezig is met de belangrijkste reddingsactie uit hun vrijwilligerscarrière, maken bewoners van het rampgebied zich klaar voor het onderstromen van hun huis. “Het water loopt straks hoger dan in 1995.”