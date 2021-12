Veel nieuwbouw komt op natte of slappe grond, en is daarmee extra kwetsbaar

Nederland moet gaan nadenken waar de steden van de toekomst kunnen liggen, adviseert deltacommissaris Peter Glas. De laaggelegen Randstad nog verder volbouwen is logisch vanuit de vraag naar nieuwe huizen. Maar door een stijgende zeespiegel en een dalende bodem neemt de kans op overstroming, wateroverlast en droogte toe. Omdat huizen gemiddeld vijftig tot honderd jaar blijven staan, en wegen en voorzieningen vaak nog langer, moeten we daar nu al rekening mee houden, zegt Glas.

In de huidige plannen gebeurt dat nauwelijks, waarschuwt Glas in zijn tweede advies over woningbouw en klimaatadaptatie aan de ministeries van binnenlandse zaken en infrastructuur en waterstaat. Naar schatting 820.000 nieuwe woningen moeten volgens de huidige plannen worden gebouwd in gebieden die kunnen overstromen, slappe (veen)grond hebben of een natte bodem en die gevoelig zijn voor droogte en hitte.

In één keer goed

“We hebben snel nieuwe woningen nodig, maar daarbij is het wel van belang dat we het in één keer goed doen, flexibiliteit inbouwen en volgende generaties niet klemzetten met problemen en schade”, zegt Glas. “De overstromingen in Limburg hebben afgelopen zomer laten zien hoe kwetsbaar we zijn in de gebouwde omgeving. Ik roep daarom op dat we scherper kijken waar we gaan bouwen en hoe we bouwen.”

Glas adviseert het Rijk de regels voor buitendijkse woningbouw aan te scherpen en ook bestaande woningen aan te passen als die een hogere afvoer of de berging van water belemmeren. In beekdalen en diepe delen van polders, waar het water bij extreem weer niet weg kan, zou een bouwverbod moeten gelden. En een nieuw project mag geen invloed hebben op de stand van het grondwater, om verdroging, verzilting en bodemdaling op de lange termijn te voorkomen.

Na 2100 kan de Noordzee wel twee meter hoger staan dan nu en dus moet nu al ruimte worden vrijgehouden voor een goede afvoer vanuit rivieren, bredere dijken en waterberging. Voor het advies hebben onderzoeksbureau Sweco, Defacto, Deltares en Ecorys gegevens verzameld. Daaruit blijkt dat voor dijkverstreking zeker twintig tot vijftig meter moet worden gereserveerd.

Lees ook:

Meebewegen met het water dat stijgt of opeens valt

Waar kan ik heen, als de zee straks ruim een meter hoger staat?Blijf gerust waar je bent, zeggen kenners. Maar blijf wel alert.

Deltacommissaris hoopt dat ‘Limburg’ de ogen heeft geopend. ‘Door klimaatverandering is meer geld nodig voor waterbeheer’

De regering moet honderden miljoenen extra uittrekken voor waterbeheer. Dat zegt deltacommissaris Peter Glas.

Het is tijd om straten, wijken, buitengebieden klaar te stomen voor extreem weer

Het oprukkende water overviel Limburg. Net als in 1995, maar nu nog veel heviger. Doet Nederland wel genoeg aan waterveiligheid, nu plensbuien door klimaatverandering zullen toenemen?