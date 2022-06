Veel minder gif kan, als de boer genoeg alternatieven heeft

Europese boeren moeten het gebruik van bestrijdingsmiddelen halveren tegen 2030 – dat is het plan van de EU dat Eurocommissaris Frans Timmermans woensdag bekend maakte. Een stap “in de goede richting”, reageert Ad Ragas, hoogleraar humane en ecologische risicobeoordeling van chemische stoffen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Op den duur zou je naar 90 procent minder moeten om de natuur echt te beschermen. Maar dit gaat de goede kant op.”

Ragas is specialist op het gebied van de effecten van pesticiden op het milieu. Het is niet een kwestie van een paar bestrijdingsmiddelen schrappen, waarna de natuur meteen opklaart. Over de hele linie moet het gebruik van dit soort chemicaliën omlaag. “Waar we steeds meer inzicht in krijgen, is dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen tientallen jaren kan doorwerken in de natuur, ook op flinke afstand van de plek waar ze gebruikt zijn. Middelen komen op grotere afstand terecht en blijven langer hangen dan eerder verondersteld.”

Nieuwe middelen zijn soms honderd keer schadelijker

Het levert een opeenstapeling van gif op, is de laatste jaren duidelijk geworden. “Er zijn steeds meer indicaties dat het verdwijnen van insecten en andere soorten zeer waarschijnlijk aan het grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen te wijten is. Ook als je het verband tussen één middel en één soort insect niet direct kunt aantonen.” Vanwege de cocktails aan middelen die zich verspreiden, is wel van belang wat ‘de helft minder’ uit het EU-plan precies gaat inhouden, constateert Ragas. “Als alleen in kilogrammen wordt gerekend, dan schiet de natuur er niet per se iets mee op. Nieuwe middelen kunnen tot honderd keer schadelijker per kilogram zijn. Dat hebben we gezien met de effecten van neonicotinoïden die heel slecht bleken te zijn voor de wilde bijen. Het doel zou dus moeten zijn om de toxiciteit met minstens de helft terug te brengen.”

Om het ook voor boeren werkbaar te maken, is van groot belang dat de ontwikkeling van milieuvriendelijkere middelen sneller gaat. “Nu is het nog zo dat boeren meteen de gifspuit pakken omdat het de makkelijkste optie is. Het zou de laatste mogelijkheid moeten zijn. Maar dan moeten er wel voldoende alternatieven voor handen zijn. Je kunt niet alleen maar middelen gaan verbieden. Het probleem is dat milieuvriendelijkere bestrijdingsmiddelen dezelfde langdurige procedures moeten doorlopen als chemische. Daardoor komt die markt nu onvoldoende op gang. Als je er groot op inzet, zullen er pas investeringen loskomen en worden die middelen ook goedkoper. Dan gaan boeren ze wel gebruiken.”

‘Beloon boeren voor goed gedrag’

Dat ziet ook Eric Hees van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). “Sommige natuurlijke bestrijders zijn al gemeengoed, zoals sluipwespen in de kas. Eerder hebben we voor vier teelten onderzocht of het met een stuk minder middelen kan. Bij drie daarvan, aardappelen, tomaten en appels, bleek dat te kunnen. Bij aardbeien is het nog moeilijk omdat bij die teelt middelen tegen schimmels gebruikt worden. Die zijn lastiger te vervangen.”

Voorwaarde voor het slagen van het EU-plan is wel dat boeren ervoor beloond worden, stelt Hees. “Ze maken extra kosten. Als je geen chemie gebruikt, heb je minder zekerheid en de middelen zijn vaak duurder, of het kost meer tijd. Onkruid weghalen kan bijvoorbeeld ook mechanisch, maar dat betekent extra rondes maken of een dure precisie-schoffelaar aanschaffen.”

CLM onderzocht de teelten voor het keurmerk PlanetProof, dat supermarkten hanteren voor een duurzamer product. Telers krijgen geregeld extra betaald voor deelname, maar niet altijd. In de plannen van de EU is voorzien in een fonds om boeren te helpen met aanpassingen. Of het nu via de markt of de overheid gaat, extra geld is wel nodig, zien Hees en Ragas. “De terugkeer naar gezondere productie en gezondere natuur is niet gratis”, stelt Ragas.

Lees ook:

Waarom is het zo moeilijk om te stoppen met gif spuiten?

Landbouwgif schaadt de gezondheid en verstoort de natuur. Het gebruik van pesticiden moet daarom omlaag. Maar waarom is het zo moeilijk om te stoppen met spuiten?

Europese boeren moeten helft minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet van de EU met de helft minder. Dit betekent dat boeren zich nog verder moeten aanpassen.