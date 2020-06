Veel kritiek, maar Schouten heeft haast met het aanpakken van stikstof

De nieuwe aanpak van het stikstofprobleem in Nederland is onzeker en juridisch wankel. Die forse kritiek zal het Adviescollege Stikstofproblematiek naar verwachting maandagmiddag uitspreken in zijn eindrapport. Het adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes is vorig jaar ingesteld door minister Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV). Schouten heeft niet willen wachten op de bevindingen van Remkes. Zij heeft inmiddels een wetsvoorstel gepresenteerd voor een nieuwe stikstofaanpak.

De commissie-Remkes publiceerde de afgelopen tijd enkele tussenrapporten over mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er minder schadelijk stikstof neerslaat in kwetsbare natuurgebieden. Zo adviseerde de commissie om de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen, zodat het wegverkeer minder stikstof produceert. Ook stelde Remkes dat de luchtvaart alleen mag groeien als de uitstoot van vliegtuigen vermindert. Vanmiddag presenteert de commissie een alomvattend eindrapport, met adviezen voor een nieuwe algehele aanpak van stikstof. Zo’n nieuwe aanpak is nodig omdat de Raad van State vorig jaar oordeelde dat het ‘Programma Aanpak Stikstof’ dat Nederland sinds 2015 hanteerde niet voldeed aan de Europese regels – het stond niet vast dat dit programma daadwerkelijk zorgde voor minder stikstofbelasting in de natuur.

Een wetsvoorstel voor nieuwe stikstofaanpak

Minister Schouten heeft eind april al een nieuwe ‘Structurele Aanpak Stikstof’ gepresenteerd. Haar doel is dat in 2030 de helft van de kwetsbare natuur in Nederland niet meer door stikstof overbelast is. Voor welke natuurgebieden en welke beschermde soorten deze doelstelling geldt, heeft de minister niet vastgelegd. Schouten heeft haar nieuwe stikstofaanpak inmiddels vervat in een wetsvoorstel, dat sinds anderhalve week ter consultatie ligt. Afgelopen woensdag zou de online inspraakmogelijkheid alweer sluiten, maar op dringend verzoek van de Tweede Kamer en na kritiek van zowel voor- als tegenstanders van de nieuwe aanpak is de consultatie nu met een week verlengd.

Een woordvoerder van de minister laat weten dat de ongebruikelijk korte inspraakmogelijkheid voortkwam uit de urgentie van het onderwerp; er is haast geboden bij een nieuwe stikstofaanpak. Diezelfde haast zou de reden zijn dat Schouten met haar wetsvoorstel niet heeft gewacht op het eindrapport van Remkes. Of de commissie zich daardoor gepasseerd voelt, laat Remkes’ woordvoerder in het midden. “Het Adviescollege vindt daar niets van. Het is de verantwoordelijkheid en vrijheid van het kabinet en de minister van LNV om dit zo te doen.”

LTO vindt de doelstelling te ambitieus

Ondanks de korte inspraaktijd hebben allerlei partijen hun reactie op de voorgestelde stikstofwet gegeven. Boerenorganisatie LTO Nederland vindt de doelstelling voor 2030 (geen stikstofoverschot in de helft van de beschermde natuur) te ambitieus en denkt dat er bij zulke strenge natuurbescherming te weinig speelruimte overblijft voor de agrarische sector. Ook het Rotterdamse havenbedrijf vreest dat het in zijn ontwikkeling wordt belemmerd. Natuurorganisaties stellen juist dat de minister een te lange termijn kiest om de natuur in betere staat te brengen. Het Wereld Natuur Fonds roept het publiek op om via de internetconsultatie bezwaar te maken tegen het wetsvoorstel.

Minister Schouten laat intussen ook de mogelijkheden onderzoeken om de beschermde status van natuurgebieden aan te passen of te schrappen. Met minder beschermde gebieden wordt de noodzaak kleiner om de stikstofuitstoot in Nederland te reduceren. Deze week houdt het ministerie van LNV de eerste van drie bijeenkomsten hierover. Juristen geven de minister op voorhand weinig kans: Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Europese Natura2000-programma en het lijkt onwaarschijnlijk dat de Europese Commissie ermee zal instemmen dat Nederland op zijn natuurbeschermingsverplichtingen beknibbelt.

Het is onduidelijk en onzeker welke natuurgebieden baat hebben bij de stikstofaanpak

Met een nieuwe stikstofaanpak wil de regering beschermde natuurgebieden in goede staat brengen. Maar die aanpak blijkt dubbelzinnig en onzeker. En ook buiten de beschermde gebieden blijft stikstof een groot probleem.