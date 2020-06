Vattenfall gaat de biomassacentrale in Diemen opnieuw overwegen

Energiebedrijf Vattenfall gaat de bouw van de grote biomassacentrale in Diemen alsnog heroverwegen. Fel lokaal verzet tegen de energiecentrale leidt tot twijfels, net als de toegenomen kritiek uit de landelijke politiek. Of de houtverbrander, bedoeld voor warmtelevering aan gasloze huizen in de regio, er nog wel komt is nu onzekerder.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie trokken afgelopen week vrij plotseling hun steun in aan biomassacentrales, zoals beoogd in Diemen, hoewel ze nog niet kozen voor een directe subsidiestop. Eerder besloot het kabinet wel al om geen nieuwe subsidiepotten meer te gunnen aan kolencentrales die de oven vullen met houtsnippers.

Zelf vindt Vattenfall het verbranden van houtsnippers voor warmteproductie nog steeds verdedigbaar, als tussenoplossing. Maar vanwege aanzwellende kritiek wil het bedrijf niet eerder dan zomer 2021 een besluit nemen. Ondertussen vraagt Vattenfall om politieke zekerheid en de steun van de lokale overheid en bewoners. Vattenfall stelt dat biomassastook wel degelijk milieuvriendelijk kan gebeuren en wijst erop dat dit ook in het Klimaatakkoord staat.

Een ‘huilieverhaal’ van Vattenfall

Het actiecomité Schone Lucht, fel tegenstander van biomassastook, is niet onder de indruk van Vattenfalls uitstel in Diemen. Woordvoerder Fenna Swart rept van een “huilieverhaal dat louter bedoeld is om de politiek in het gareel te krijgen zodat ze zich alsnog volmondig achter het klimaatakkoord zal scharen”.

De gemeente Diemen is ook tegen de biomassacentrale, waarvoor Vattenfall vrachtladingen houtsnippers uit het buitenland zou moeten importeren. De biomassacentrale zou voor het klimaat niet beter maar slechter zijn dan de huidige gascentrale, die Vattenfall in Diemen wil vervangen. Door uitstoot van fijnstof kan biomassa ook de luchtkwaliteit verslechteren.

Verder geeft biomassaverbranding te veel stikstof, stelde de commissie Remkes. Het Zweedse Vattenfall is ‘niet doof’ voor de bezwaren, zei de Nederlandse topman Martijn Hagens donderdag in de postcast Studio Energie. Vattenfall blijft hopen op draagvlak en pleit voor ‘nuance’ over hout als energiebron.

In Trouw zei Vattenfall-directeur Magnus al eerder dat hij vanwege de felle weerstand afziet van biomassaplannen, behalve in Diemen. Opvallend genoeg gaf de provincie Noord-Holland in april nog de definitieve toestemming aan Vattenfall om de biomassacentrale te bouwen. De milieuorganisatie Mob, bekend als winnaar van de landelijke stikstofzaak, wil die vergunningen overigens wel aanvechten, omdat ze juridisch niet zouden deugen.

Noord-Holland keurt de bouw van een grote houtstookcentrale goed. Actiegroepen komen juridisch in het geweer.

In Diemen ligt het Zweedse bedrijf Vattenfall onder vuur wegens een nieuwe biomassacentrale. Directeur Magnus Hall zag de discussie niet aankomen, zei hij in een interview met Trouw. Hij zag af van nieuwe biomassacentrales, maar die in Diemen wilde hij nog wél bouwen.

Stop met het subsidiëren van nieuwe biomassacentrales, bepleiten D66 en ChristenUnie. Centrales zouden op termijn alleen nog houtafval mogen stoken uit de eigen regio, binnen een straal van 100 kilometer. Nu halen energiecentrales de meeste biomassa nog uit Europa en Noord-Amerika.