Van visboer tot geroemde natuurfotograaf: de foto’s van Dick van Duijn gaan de wereld over

De natuurfoto’s van visboer Dick van Duijn gaan de hele wereld over. Pas sinds enkele jaren is hij wildlife-fotograaf. Nu is zijn eerste fotoboek een feit: ‘De pracht van de natuur’.

Het is juni 2019 en visboer en hobbyfotograaf Dick van Duijn ligt voor de tweede dag op rij op zijn buik in het Oostenrijkse gras. Op deze plek, net buiten Wenen, krioelt het van de siesels. Als de grondeekhoorns niet op wacht staan om hun vijanden te ontdekken, speuren ze het gras af naar eten.

Het is avond en het licht is perfect, wanneer Van Duijn een grondeekhoorn voor zijn lens krijgt. Het beestje gaat op zijn achterpoten staan, pakt vertederd een paardenbloem vast en met gesloten ogen ruikt hij aan de bloem. Op dat moment schiet Van Duijn de foto die hem roem zal brengen.

Dick van Duijn. Beeld Foto Susanne Vedder

Met trots plaatste hij de foto op zijn Instagram-account en korte tijd later ontving hij een mailtje van een Engels persbureau met de vraag of ze de foto aan andere media mochten aanbieden. De dag erna verscheen de foto in grote Britse kranten als The Daily Mail en The Sun en ook op bij Amerikaanse zenders als CNN en FOX News ging de foto viraal.

Ruim een jaar later heeft Van Duijn (36) ruim 200.000 volgers op Instagram, laat Nikon hem de nieuwste camera’s proberen in ruil voor promotie van het merk en nu is zijn eerste fotoboek daar. Van Duijn, die nog dagelijks in Noordwijk aan Zee haringen in de viskar van zijn ouders schoonmaakt, vond het eigenlijk ook nog wat te vroeg voor een fotoboek. Maar de uitgever hield aan en Van Duijn stemde toch toe.

Europese oehoe. Beeld Dick van Duijn

Een vos. Beeld Dick van Duijn

Acht jaar geleden begon van Van Duijn met fotograferen toen hij uit verveling een nieuw hobby zocht. Hij kocht een fototoestel en keek eindeloos naar Youtubefilmpjes om het vak onder de knie te krijgen. In het begin fotografeerde hij bijna alles: van voetbalwedstrijden tot modellen voor een kledingwinkel. Nu focust hij met zijn camera alleen nog op de natuur.

“Dan zie ik bijvoorbeeld een mooie foto op internet van een andere fotograaf en bel ik hem op waar hij de foto heeft gemaakt. Zo weet ik waar ik naartoe moet voor de juiste dieren. Het liefst fotografeer ik ze in de natuur, maar toen ik net begon heb ik ook wel dierentuinen bezocht”, zo vertelt Van Duijn.

Een Euraziatische lynx. Beeld Dick van Duijn

Inmiddels heeft de wildlife-fotograaf de dierentuinen achter zich gelaten en maakt hij in de natuur foto’s van uiteenlopende dieren. Hij fotografeerde voor zijn boek wolven in de Poolse sneeuw, legde spelende leeuwenwelpen in Kenia vast en dichterbij huis fotografeerde hij een reebok tussen de boekweit op de Gooise Heide.

Ondanks zijn faam kan Van Duijn niet van de fotografie leven en dus werkt hij nog in de viskraam van zijn ouders. Van Duijn: “Om van de fotografie rond te komen zou ik ook fotoworkshops moeten geven maar dat vind ik niet leuk om te doen. Ik wil het fotograferen wel als hobby blijven zien. Nu het boek gemaakt is, valt er ook een bepaalde druk weg. De fotografie verandert nu weer van werk naar een hobby.”

Een leeuw in Kenia. Beeld Dick van Duijn

