Van plofkip tot koffie, concurrentiewaakhond ACM wil soepeler regels voor groene deals

Koffieboer subsidieert Nederlands kopje koffie

Samen meer marktaandeel veroveren met een duurzaam product. Dat is de gedachte achter de Futureproof Coffee Collective. Nederlandse kleine en middelgrote koffiebedrijven, zoals Simon Levelt, Fairtrade Original en Peeze, gaan samen met andere organisaties de hele keten door, van boer tot kopje koffie.

Het zijn eigenlijk concurrenten van elkaar, deze koffiebedrijven. Maar ze hebben een gemeenschappelijk doel: een verantwoord en duurzaam kopje koffie verkopen. Dat is niet gemakkelijk. De prijs van koffie op de wereldmarkt is niet genoeg om de productiekosten van de boer, helemaal onderin de keten, te dekken. De prijs die de Nederlandse consument voor dat kopje koffie betaalt, is daarmee eigenlijk ook te laag. “De koffieboer subsidieert de koffie die wij hier drinken”, verwoordt Meine van der Graaf van MVO Nederland, het netwerk van duurzame bedrijven, het.

“Op de lange termijn is dat niet houdbaar. Dan blijft alleen de massaproductie in Brazilië en Vietnam over en is de rest van de koffieboeren omgevallen.” Klimaatverandering ­bedreigt bovendien de koffieplantages.

Bewustzijn creëren

Als individueel bedrijf de prijs verhogen zet in deze omstandigheden geen zoden aan de dijk. MVO Nederland bracht alle partijen bij elkaar om de hele keten in kaart te brengen en de ‘echte kosten’ van de koffieproductie in kaart te brengen, om te beginnen in Colombia. “Het gaat om de verborgen kosten die nu niet in de prijs terechtkomen. Zoals het gebruik van water, de CO 2 -uitstoot, de aanslag op de bodem, de biodiversiteit en het leefbaar loon. We hebben daar een methode voor ontwikkeld die de bedrijven in het project kunnen gebruiken. Als één ondernemer dat moet uitzoeken, is het niet te betalen.”

Met de kennis over die verborgen kosten kunnen bedrijven verschillende dingen doen. “Je kunt er de consument mee om de oren slaan: dit is wat je eigenlijk moet betalen, ­bewustzijn creëren. De gegevens zijn ook te gebruiken om mee aan de knoppen te draaien: hoe verminder je het waterverbruik, ­welke teelt is het milieuvriendelijkst?”

De in het koffieproject ontwikkelde methode levert bovendien genoeg ‘harde’ informatie op om de markt hier in Nederland te verschuiven. Rijkswaterstaat heeft in een aanbesteding voor de inkoop van koffie de voorwaarden zo kunnen formuleren dat verantwoorde koffie een hogere prijs heeft, noodzakelijk voor de boer en de leefomgeving. Dat betekent dat duurzame bedrijven de aanbesteding kunnen winnen, zonder dat ze ervan worden beticht de prijs onterecht op te drijven.

“Zo kunnen de duurzame koffiebedrijven hun marktaandeel vergroten. Dit is niet in strijd met de ACM-regels. Hun nieuwe richtlijn voor duurzame afspraken helpt om de angst voor de ACM te verkleinen. Bedrijven moeten niet te snel denken dat iets niet mag vanwege concurrentie.” Met de aanbesteding van Rijkswaterstaat in de hand, kunnen de koffiebedrijven verder de markt op. “Zo kan een ander type bedrijven boven komen drijven.”