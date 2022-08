Van klimaatverandering kun je geen vakantie nemen

Deze zomer heb ik weer een paar weken in de Alpen doorgebracht. Weg van het alledaagse verkeerslawaai, veeboeren die ongestraft het land terroriseren, mensen die feiten en vlaggen omdraaien, en andere ergernissen. De bergen zijn voor mij een geweldige plek om de puurheid en wildheid te zoeken die ik mooi vind. Beklimmingen zijn bovendien een perfecte manier om het hoofd leeg te krijgen.

Ik genoot van de rijke natuur. En ik beklom de Zwitserse Lunghinpas, Europa’s enige tripelpunt: de exacte plek waarop drie waterscheidingen samenkomen. Minieme verschillen in afstand bepalen hier of neerslag in de Noordzee terechtkomt via de Rijn, naar de Middellandse Zee stroomt via de Po, of naar de Zwarte zee reist via de Inn en de Donau. Zo kan een regendruppel die slechts centimeters opzij valt uiteindelijk 2000 kilometer verderop belanden.

Toch vond ik het dit jaar moeilijk om aan de alledaagse zorgen te ontsnappen, want ook in de Alpen vliegt de klimaatverandering je aan. Het was er droger dan ik ooit zag. Het watergebrek was vooral een gevolg van de zachte winter: er was heel weinig sneeuw gevallen en die was gauw weggesmolten. Hierdoor lag het gletsjerijs al vroeg bloot in de zon.

Gletsjers verdwijnen in een angstaanjagend tempo

Als je door het hooggebergte wandelt, word je voortdurend met de gevolgen daarvan geconfronteerd. Gletsjers verdwijnen in een angstaanjagend tempo. In de oostelijke Alpen verliezen ze deze zomer gemiddeld zeven meter van hun dikte. Wie met een tussenpoos van enkele jaren dezelfde gletsjer bezoekt, schrikt zich een ongeluk.

Waar volgens recente kaarten nog dikke pakken ijs en uitgestrekte sneeuwvlakten liggen, vind je soms alleen nog kale rotsen. Zo bezocht ik een berghut die ooit direct langs een honderden meters dikke gletsjer was gebouwd, maar nu op de rand stond van een diepe kloof met randen van rollend gesteente.

Beeld Patrick Jansen

Het verdwijnen van sneeuw en ijs in de Alpen is een buitengewoon groot probleem. Ook voor Nederland, en niet alleen omdat skiën lastiger wordt en bergwandelaars moeten omlopen. De waterbalans van de Alpen en de rivieren die er afstromen wordt sterk bepaald door wateropslag in de vorm van sneeuw en ijs. Wetenschappers voorspellen al decennia dat het slinken van de ijs- en sneeuwmassa’s zal zorgen voor een geleidelijke afname van de watertoevoer, en uiteindelijk – als de gletsjers helemaal zijn verdwenen – in drastische watertekorten tijdens hete, droge zomers. Die tekorten komen nu veel eerder dan voorspeld.

Laten we elkaar aankijken, erover praten en er iets tegen doen

Het is dus niet toevallig dat alle drie de rivieren van het tripelpunt nu historisch laag staan. De Rijn bij Lobith passeerde gisteren zijn laagste stand ooit gemeten, de Po en Donau zijn dat punt al langer voorbij. Duitsland heeft delen van de Rijn en Donau geheel voor de binnenvaart afgesloten, zó weinig water resteert. En boeren in de Po-vallei vrezen voor hun bestaan omdat alles verdroogt.

Klimaatopwarming raakt je, of je nu thuis blijft of reis gaat. Bijna overal kun je zelf ervaren waar klimaatexperts al decennia voor waarschuwen; langdurige hitte, extreme droogte, ernstige overstromingen, allesvernietigende branden, en allerlei tekorten die erop volgen. Laten we elkaar aankijken, erover praten en er iets tegen doen.