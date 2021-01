Van 30 miljard naar 300 miljard voor het klimaat. Is de situatie zo nijpend?

De wereld moet tien keer zoveel geld uitgeven om zich schrap te zetten tegen klimaatgevaren. Geen 30 miljard dollar per jaar maar 300 miljard, stelde het in Groningen gevestigde VN-bureau voor klimaatadaptatie (GCA) vrijdag. Drie vragen aan GCA-directeur Patrick Verkooijen.

Zo zeg, de uitgaven vertienvoudigen. Zijn de klimaatgevaren zo nijpend?

“Zeker. De risico’s als gevolg van klimaatverandering zijn in grote delen van de wereld concreet en urgent. Zeespiegelstijging, extreme droogte en bodemuitputting. De mondiale opwarming stevent af op 3 graden Celsius, in plaats van de 1,5 graad waar het Akkoord van Parijs op inzet. In dat akkoord ligt al vast dat industrielanden jaarlijks 100 miljard steun aan kwetsbare landen moeten geven om zichzelf te beschermen en te hervormen. Maar het is een groot misverstand dat die som volstaat. De hele landschappelijke inrichting moet weerbaar worden tegen klimaatrisico’s, net als hele totale financiële stelsel.”

“Want zélfs als we de klimaatdoelen van Parijs halen – en we moeten er alles aan doen om dat te realiseren – kan de wereld ontwrichtende effecten door klimaatverandering verwachten, die mens en natuur kunnen treffen. Daar moeten we klaar voor zijn, door nieuw geld te steken in adaptatie. Dus landen moeten stoppen met het inboeken van de miljarden die ze toch al uitgeven aan infrastructuur als klimaatadaptatie. Een autoweg financieren in Afrika is geen adaptatie. Slechts de kosten van het verhógen van zo’n weg, moet meetellen als adaptatie.”

Somber, al die gevaren en ontbrekend geld. Zijn er ook al successen met klimaatadaptatie?

Er zijn absoluut vorderingen, van steden en landen die zich aanpassen. Maar dat zijn flagship-projecten. Die moeten nog navolging krijgen. Ik noem als succes maar even de aanleg van mangroves bij Bangladesh. Die bossen beschermen, in combinatie met een technisch alarmsysteem, mensen tegen het water als er een cycloon langs raast. Genoeg is die fysieke barrière niet. Ook economieën moeten weerbaar worden tegen klimaatschade, door verduurzaming van alle geldstromen. Bij het IMF en grote banken begint dit op de agenda te verschijnen, gelukkig maar.

Maandag houdt Nederland, digitaal, een mondiale top over klimaatadaptatie. Wat verwacht u?

“Ik heb hoge verwachtingen. Na de Parijse afspraken over het bestrijden van klimaatverandering, is een internationale doorbraak mogelijk zodat landen zich er tegelijkertijd tegen gaan weren. Dat kan, door steden anders in te richten, andere landbouw te bedrijven. Ik reken maandag tijdens de klimaattop die Nederland organiseert op concrete plannen, in plaats van loze woorden. Wat enorm helpt is dat de VS, met het aantreden van president Biden, weer meedoen met de klimaatdoelen. Samen met de EU en China kan nu de agenda om de aarde leefbaar te houden versneld worden uitgevoerd, zowel in het bestrijden als het opvangen van de onafwendbare effecten van klimaatverandering.

