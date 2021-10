Vakbond FNV wil meer druk uitoefenen op pensioenfondsen om te vergroenen

Mammoettankers zijn het, onze pensioenfondsen. Langjarig beladen met geld, aandelen en belangen, en dus met een koers die niet zo makkelijk bij te sturen is. Al leunen er inmiddels steeds meer invloedrijke deelnemers vol naar bakboord. De druk om bij te sturen en uit beleggingen in fossiele energie te stappen, neemt in rap tempo toe. Vakbond FNV, goed vertegenwoordigd in alle geledingen van de pensioenfondsen, gooit voortaan extra gewicht in de strijd om tot duurzame beleggingen te komen.

“De bond gaat daarvoor zijn invloed in pensioenfondsen maximaal aanwenden”, schrijft FNV in een persbericht. Dat gebeurt mede in reactie op een manifest van vrijdag waarin een groep FNV-leden ertoe oproept alle fossiele investeringen vóór 2025 af te bouwen, wat enthousiast ontvangen is door het bondsbestuur. En dat toevallig ook nog eens in de week kwam dat ABP Fossielvrij, dat het pensioenfonds voor ambtenaren tot vergroening maant, op 1 prijkt in de Duurzame 100.

Maar wat houdt het vergroeningsvoornemen van het FNV-bestuur precies in? Bas van Weegberg, sinds enkele maanden portefeuillehouder klimaat, legt uit.

Vergroening van pensioenen stond al in jullie klimaatvisie. Wat gaan jullie vanaf nu anders doen dan voorheen?

“Het is niet nieuw dat we als vakbond pleiten voor duurzame beleggingen bij pensioenfondsen. Maar de discussie daarover voltrekt zich vooral achter de schermen, bij aandeelhoudersvergaderingen. We vinden het belangrijk om dit standpunt actiever uit te dragen.”

“Maar we gaan ook nóg scherper kijken naar investeringen. Bijvoorbeeld door een stoplichtmodel te hanteren. Bij rood is het helder: we gaan niet investeren in bedrijven die geen plannen maken om te verduurzamen. Groen zijn de duurzame investeringen die we zien zitten. En bij oranje gebeurt er wel iets, maar is het nog niet genoeg.”

Dan wordt het vooral bij oranje spannend, lijkt me. Wat kun je bij die bedrijven doen?

“Daar wenden we onze invloed aan door bijvoorbeeld vergroeningsmoties te steunen op aandeelhoudersvergaderingen. Of te dreigen met uitstappen als er niets gebeurt. Zo'n stoplichtsysteem hanteerden we al bij de sociale paragraaf: we investeren niet in bedrijven die slecht omgaan met hun werknemers. Met duurzaamheid gaan we nu op dezelfde manier om.”

Tegelijk zijn die werknemersrechten jullie core business als vakbond. Klimaatbeleid is dat minder. In hoeverre schuurt dat?

“Klimaat is geen discussie die los staat van werk en inkomen. Als vakbond steunen we bijvoorbeeld ook woonprotesten. Maar daarmee worden we als FNV geen tweede Milieudefensie of Woonbond. Kijk bijvoorbeeld naar het vergroeningsplan dat we gemaakt hebben voor Tata Steel. Dat doen we omdat het juist ook de werknemers raakt.”

“En zo is het ook bij klimaatverandering en pensioenfondsen. Wij gaan voor groen én sociaal. Investeer in projecten die een eerlijke transitie bevorderen, met goede groene banen, omscholing en compensatie voor werknemers in de fossiele sector.”

Lees ook:

ABP Fossielvrij, nummer 1 in de Duurzame 100, eist een groen pensioen. ‘Het is óns geld’

ABP Fossielvrij verwoordt vol vuur de onvrede van de leraren, ambtenaren en agenten die geen pensioen willen dat wordt verdiend met beleggingen in viezigheid. En als pensioenfonds ABP niet luistert, gaan ze naar de rechter.