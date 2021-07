Vakantiestress? Span een batterij achter de wagen

Op vakantie met een elektrische auto? Voor velen nog altijd een groot vraagteken. Hoeveel kilometer kan ik rijden op een batterijlading? Staan er files bij de laadstations? Hoelang duurt dat laden wel niet? Die zorgen zijn volgend jaar misschien al voorbij. Een slimme Fransman spant een ruilbatterij achter de wagen.

EP Tender heet de start-up die onze range anxiety, onze afstandsangst, wil wegnemen. Het idee is eigenlijk verbluffend simpel: een aanhangwagentje met een flinke batterij erin zorgt ervoor dat je 300 kilometer extra kunt afleggen zonder naar een laadpaal te moeten zoeken. De batterij moet 60 kWh kunnen opslaan, dus als je met een kleine auto zuinig rijdt, haal je er nog wel meer kilometers uit.

Als je zo’n batterij zou moeten kopen, ben je vele duizenden euro’s kwijt, terwijl je die batterij misschien maar een paar keer per jaar echt nodig hebt. EP Tender verkoopt zijn wagentjes dan ook niet, maar zal ze verhuren, voor 15 euro per dag plus 75 cent per kWh. Daarnaast moet je lid worden, wat 40 euro per jaar kost, en moet je een koppelstuk op je auto laten zetten van 600 euro. Die 75 cent per kWh is relatief duur, maar dan heb je toch voor die vakantierit het gemak van een veel grotere batterij. Veelgebruikers kunnen een duurder maandabonnement nemen waarbij de daghuur en kWh-prijs lager zijn.

Automatische koppeling

Een bijkomend voordeel van de EP Tender is dat het aanhangwagentje zich automatisch aan je auto kan koppelen. Als de batterij leegraakt, ga je naar een wisselstation, de lege batterij koppelt zichzelf los en een volle rijdt automatisch naar je auto, vindt het koppelpunt en sluit alles aan. Na twee minuten kun je met een volle batterij achter de auto weer doorrijden. Je hoeft er zelfs je auto niet voor uit. Zo gemakkelijk en snel lukt het zelfs bij benzine tanken niet. Aangekomen op je vakantiebestemming lever je het wagentje weer in.

Kortgeleden heb ik hier over het voordeel van de zonnepanelen op mijn toekomstige zonneauto Sono Sion geschreven. Een van de belangrijkste pluspunten van de extra kilometers uit die panelen is dat je met een kleinere batterij toe kunt. Aangezien batterijen nog altijd kostbaar zijn, scheelt dat flink in de aanschafprijs van de auto.

Kleine batterij, goedkope auto

Bij gebruik van de EP Tender heb je wellicht aan nog kleinere batterijen al genoeg. Alles hangt af van wat je dagelijks gebruik is. Rijd je vijf keer per week naar je werk, met 100 kilometer voor een retourtje, dan is een batterij die 200 kilometer haalt daarvoor meer dan genoeg. Dan heb je het over een batterij van 35 kWh. In het weekend af en toe wat verder rijden noopt je dan tot onderweg bijladen, maar dat is dan niet zo erg. En voor die vakantie ver weg heb je dan de EP Tender, die je batterijcapaciteit dus niet alleen verhoogt van 35 naar 95 kWh, maar ook nog eens 60 kWh in twee minuten kan ‘opladen’.

Het mooie is dat de batterij-op-wielen ook bij weinig belangstelling (buiten de vakantieweken bijvoorbeeld) heel nuttig kan zijn. Zolang de wagentjes op de wisselplaats geparkeerd staan, kunnen ze namelijk dienst doen als onderdeel van het stroomnet. Ze kunnen stroom afnemen als zonnepanelen en windturbines (te) veel stroom leveren, en stroom terugleveren aan het net als er te weinig zonne- en windenergie wordt geproduceerd. En ze kunnen als mobiele stroombron ook ingezet worden bij festivals of op bouwplaatsen. Dat meervoudige gebruik drukt de prijs die je als vakantieganger moet betalen.

Wisselbatterij

Het idee van een batterijwissel onderweg lijkt een beetje op wat sommige autofabrikanten en laadketens hebben bedacht: het wisselen van de batterij van de auto zelf. Het voordeel van zo’n wisselbatterij is dat je in een paar minuten weer een volle batterij hebt. Het systeem is al tien jaar geleden bedacht, maar het lijkt de markt niet te gaan veroveren.

Het aanhangwagentje heeft volgens mij veel voordelen ten opzichte van zo’n wisselbatterij. Je hoeft geen ingewikkelde en kostbare apparatuur in laadstations te hebben die automatisch een lege batterij uit een auto haalt en een volle terugzet. De wisselbatterij zou ook heel groot moeten zijn om in de buurt te komen van het bereik van de EP Tender. Dat maakt de auto dan vele duizenden euro’s duurder in aanschaf. De grote wisselbatterij voegt ook vele honderden kilo’s toe aan het gewicht van de auto, wat weer zorgt voor meer rolweerstand en dus een hoger verbruik. En dat alles terwijl je die grote batterij eigenlijk bijna nooit echt nodig hebt...

Kortom: ik zie nog wel een toekomst waarin we de batterij achter de wagen spannen. Volgend jaar wil EP Tender zijn eerste abonnees bij zijn wisselstations kunnen bedienen. Wel vrees ik dat ze niet al te veel vertraging mogen oplopen met hun plannen, want binnenkort gaan we batterijen in een paar minuten laden, in plaats van in een half uur of een uur. En de prijs van batterijen blijft ook nog wel even dalen. Maar wie weet rijd ik over twee jaar met mijn Sion naar Italië of Spanje met een batterij op wielen achter me aan...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook:

Zonneauto’s helpen de batterijen-bottleneck een beetje de wereld uit. Nou ja, Europa uit

Slecht nieuws van het zonne-autofront. Mijn Sono Sion heeft door een jaar corona ook een jaar vertraging opgelopen. Maar het goede nieuws is dat nu ook andere autofabrikanten verlekkerd naar het zonne-idee beginnen te kijken. Zij willen bij Sono auto-zonnepanelen kopen. En dat kan onze batterijenpijn verlichten.