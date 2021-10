Vader en zoon bouwen aan een fietsrevolutie in de Lego-wereld

Al spelend met Lego ontdekten vader en zoon Steeman iets geks. Er zijn wel Lego-fietsjes, maar er is nauwelijks plek om te fietsen. Goede kans dat de twee Lego zo ver krijgen om het duurzaam vervoermiddel bij uitstek de ruimte te geven op zijn noppenplaten.

De blauwe plaatjes zijn eigenlijk het water voor een krokodil uit een Lego jungle-setje. De fietsen staan met kettingen – bedoeld als handboeien voor de boeven – vast aan u-vormige gele beugels, die uit weer een andere doos komen. Op zolder hebben vader Marcel en zoon Dorus Steeman een prachtig breed Lego-fietspad samengesteld.

Dat bestaat nog niet in de dozen en pakketten van het bouwspeelgoed en daar wil de familie uit Castricum verandering in brengen.

Of dat lukt, zal dit najaar blijken. Marcel en Dorus (10) stuurden een ontwerp in naar de fabrikant en mochten dat begin dit jaar op Lego Ideas plaatsen, de site waarop Lego-fans hun eigen creaties onder de aandacht brengen in de hoop dat die in productie worden genomen. Binnen drie maanden had het de tienduizend handtekeningen die nodig zijn om het idee voor een beoordelingscommissie te krijgen.

Nu ligt het bij die Lego-ontwerpers. Het bedrijf hult zich in stilzwijgen, vader en zoon wachten in spanning af of hun fietspadsetje in productie genomen wordt en in de winkels komt te liggen.

Jurylid Merijn Tinga: “Waar kan duurzame systeemverandering beter beginnen dan bij kinderen? Legofietspad doet het spelenderwijs. Ludiek en positief.”

Het klinkt eenvoudig: een idee bedenken, insturen en misschien komt het erdoor. Maar dat is het niet. De Steemannen zijn er al zes jaar mee bezig. “Ik werd vier en toen kreeg ik een station met wegplaten”, gaat Dorus terug naar het begin. “Daar zat een fietsje bij. Ik dacht: leuk, maar waar moet die rijden?”

Met zijn vader maakte hij zelf een rood padje, maar de vraag bleef hangen: waarom is er geen fietspad in Legostad? “We hebben die vraag aan Lego gesteld. Het antwoord was een dodelijke stilte”, zegt Marcel.

De geest is uit de fles

Hij stuurde de vraag via een tweetje de wereld in, met daarbij een gefotoshopte wegplaat mét dat rode fietspadje. Dat maakte veel reacties los. Fietsers sloegen aan; een heel goed idee, klonk het, ja waarom bestaat dat niet?

Het fietspad-ontwerp van vader en zoon Steeman. Beeld Marcel Steeman

Ook de – fanatieke – Lego-community liet van zich horen. Een rood fietspad? In Duitsland zijn ze groen, in Denemarken blauw. En hoe zit het met linksrijden in dit plaatje? En was er een doorgetrokken streep of niet? “Ze vielen over me heen dat ik het helemaal verkeerd had gedaan”, zegt Marcel. “Ze volgen alles tot in detail. In die kringen is het al groot nieuws als ergens vijf nopjes op zitten in plaats van vier.”

Maar de geest was uit de fles. ‘Fietsprofessor’ Marco te Brömmelstroet, directeur van het Urban Cycle Institute van de Universiteit van Amsterdam pikte de tweet op. “Iemand tipte ons dat je een idee voor een nieuw Lego-setje op een platform kunt lanceren. Laten we eens kijken hoe dat moet, dachten we. Weer fotoshoppen en ingeleverd bij Lego, maar ons idee werd tot vijf keer toe geweigerd. Er zijn wel vijf A4’tjes met richtlijnen waaraan zo’n ontwerp moet voldoen. Het werd ons alleen niet duidelijk wat er precies mis was met ons ontwerp.”

Enorm frustrerend, vond de familie Steeman het. “Iets doen met fietsen kan juist een groot statement zijn van Lego. In plaats daarvan houden ze vast aan een ouderwetse stad waarin alleen ruimte is voor fossiele auto’s.”

‘Het bakfietsje paste niet eens op het fietspad’

Steeds meer ruimte zelfs. Marcel pakt een paar oude wegplaten erbij en laat zien dat de autoweg juist aan nopjes heeft gewonnen. “De auto’s zijn breder geworden. En kijk, dit plaatje uit de jaren tachtig had nog een dunne groene streep op de weg, dat leek bedoeld als fietspad.”

Beeld Martijn Gijsbertsen

Dorus verhuisde met zijn hele Lego-verzameling en die van zijn zus erbij, van de woonkamer naar zolder. Daar kunnen de bouwsels makkelijker blijven liggen en staan witte bakken met op kleur en maat gesorteerde steentjes.

Corona brak uit en de Steemannen gingen nog meer lego-en. En er was nieuws van Lego: de fabrikant kwam met nieuwe wegplaten, kleiner, die in allerlei vormen aan elkaar te maken zijn. Tot hun grote teleurstelling zagen ze nog steeds geen fietspad.

Het nieuwe setje belandde begin dit jaar in Dorus’ handen. Met een fietsenwinkel, een bakker en een stukje weg: de nieuwe kleine vloerplaatjes. En zowaar: een fietspadje, een dun blauw strookje. “Nou,” zegt Dorus, “er zat ook een bakfietsje bij, maar dat paste niet eens op dat fietspad!”

Een vrolijk Nederlands tafereel

Slechts twee nopjes, daar moesten de fietsers het mee doen. En dan stond een bij de set horend autootje, om de lantaarnpalen te repareren, ook nog eens dwars over het blauwe weggetje heen.

Dat wakkerde de strijdlust van vader en zoon verder aan. “Het leek of Lego wilde zeggen: hier is je fietspad, nu niet meer zeuren”, zegt Marcel. “Wij dachten juist: we zien een blauw Deens fietspadje, er is een nieuw vloerplatensysteem: nu is de tijd rijp om nog een poging te doen. We hebben een weekje zitten puzzelen en een nieuw ontwerp gemaakt.”

Beeld Marcel Steeman

Het resultaat is een vrolijk Nederlands tafereel: brede fietspaden, parkeerplekken met beugels, fietsjes in vele varianten: met kinderzitje, voorzien van kratje of een bakfiets. “Kijken of het nu wel lukt. Ik heb al die richtlijnen voor ontwerpen ongeveer uit mijn hoofd geleerd.”

Tot hun grote verrassing werd het idee nu wel meteen geaccepteerd door Lego Ideas, weer zonder enige toelichting van het bedrijf. Het kreeg een plek op het platform, om stemmen te verzamelen. Wederom klonk er kritiek van gepassioneerde lego’ers. “Waarom heeft het kind achterop de fiets geen helmpje op”, zegt Dorus. “En de man die een fiets staat te repareren kijkt te vrolijk.”

Maar het enthousiasme was dit keer vele malen groter. In mei was het groot feest in Castricum: drie maanden nadat hun plan op Lego Ideas was geplaatst, had het al de benodigde tienduizend stemmen.

Beeld Martijn Gijsbertsen

“Het ontplofte meteen”, zag Marcel. “Normaal krijg je 2,5 jaar de tijd om genoeg stemmen bij elkaar te krijgen.” Dorus kwam in het Jeugdjournaal en kon vertellen dat het ontwerp op de tafel van de beoordelingscommissie ligt.

Dat shoptegoed lijkt Dorus ook wel aantrekkelijk

Komt het erdoor en neemt Lego het fietspad in productie, dan worden de Steemannen daarbij betrokken. Ze krijgen proefsetjes, die ze na het testen moeten vernietigen.

Valt het idee af, dan krijgt het Castricumse duo 500 euro shoptegoed bij Lego. Dat lijkt Dorus wel aantrekkelijk. Al heeft hij becijferd dat het nog beter is als het in de winkels komt. Dan krijgen ze 1 procent van de omzet. “Als het 10 euro kost, dan zit je bij 5010 setjes op 501 euro”, rekent hij voor.

Maar om het geld is het vader en zoon helemaal niet te doen. “We wisten niet dat het beloond werd”, zegt Marcel. Zijn motivatie is een andere.

“Een serieus fietspad past bij de nieuwe wereld. Door corona zijn we anders naar vervoer gaan kijken. Fietsen heeft een vlucht genomen. Grote steden hebben, soms permanent, straten ingericht voor fietsen, dat is geweldig. Fietsen is een van de meest efficiënte en duurzame manieren van transport. Dat zou ook in de Legowereld zo moeten zijn.”