Utrechtse fietsers krijgen sneller groen licht

De test is een initiatief van Goedopweg, een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Met initiatieven als deze willen zij de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio Utrecht verbeteren.

Een onderdeel van deze verbetering is het vervangen van gewone stoplichten door slimme stoplichten. Deze zijn verbonden met het mobiele netwerk (4G), net als de apparaten waarmee ze communiceren. Hierdoor kan het stoplicht bijvoorbeeld bepalen aan wie het voorrang geeft en hoelang het op groen blijft staan.

Tests met slimme stoplichten worden vaker gedaan, vertelt Marleen Meijers van Goedopweg. “Eerder hebben we tests met vrachtwagens gedaan. Zij kregen een apparaatje mee waardoor slimme stoplichten hen zagen aankomen”, legt Meijers uit. Zo werd uitstoot, doordat ze moesten stoppen en weer optrekken, verminderd.

Proefkonijn

Nu zijn fietsers in het centrum van het drukke Utrecht het proefkonijn. Een radar herkent de hoeveelheid naderende fietsers en hun snelheid. Het stoplicht bepaalt vervolgens of het eerder op groen springt of bijvoorbeeld langer groen blijft. Zo moet de doorstroom van fietsers soepeler gaan. In de toekomst ziet Meijers een app voor zich die verbinding maakt met het slimme verkeerslicht en fietsers vertelt wat bijvoorbeeld de slimste route of het beste fietstempo is.

Er bestaan al apparaatjes die je op je stuur kunt monteren en die met een rood of groen lichtje aangeven of je door kunt trappen of beter rustig door kunt rijden. “Zoiets wordt dan verbonden aan de app, zodat je natuurlijk gewoon veilig je handen vrij hebt”, benadrukt Meijers. “Misschien dat er over een paar jaar zelfs een fiets is met een ingebouwd signaal, dan heb je helemaal geen ander apparaat meer nodig.”

Lees ook:

De slimme stad is straks heel efficiënt, maar leeft die nog wel?

De slimme stad is meer dan een lantaarnpaal met een paar sensoren. Straks helpen aan internet gekoppelde apparaten ons met vervoer in de stad, met winkelen en met van alles en nog wat in ons huis - tot aan tandenpoetsen toe. Hoe ziet een stad vol techniek eruit? En zijn we in zo’n stad ooit nog onbespied?