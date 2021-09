Urgenda wandelt richting klimaattop in Glasgow

De wandelaars leggen dagelijks twintig tot dertig kilometer af. Ze eindigen op 29 oktober in Glasgow, waar de belangrijke conferentie wordt gehouden. Het stuk van Rotterdam naar Edinburgh gaat per trein. Mensen die de zorgen van Urgenda delen, zijn welkom om mee te lopen met de tocht en kunnen zich online aanmelden.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma en de andere deelnemers beginnen hun wandeling op 6 oktober in de Eemshaven in de provincie Groningen. Vandaaruit gaat de tocht door Nederland naar Rotterdam. Een groep wandelaars vertrekt vervolgens per trein naar Londen, om daar over te stappen op de trein naar Edinburgh. De laatste vier dagen wandelen ze door Schotland. Eindpunt Glasgow is de plaats waar wereldleiders volgens Urgenda moeten beslissen om ‘op te schalen en te versnellen’, zodat de opwarming van de aarde beperkt kan blijven en de planeet leefbaar blijft.

“Het is vijf over twaalf voor het klimaat. Toch hebben we alle oplossingen in huis om onder de 1,5 graad opwarming te blijven”, zegt Minnesma. Ze wil tijdens de tocht dagelijks in gesprek gaan met experts over verschillende klimaatthema’s. Die gesprekken zijn terug te luisteren op The Climate Miles Podcast. Ook gaat Urgenda korte films maken om te laten zien ‘hoe we snel kunnen veranderen’ in een land dat ‘gezond en vol natuur is en draait op 100 procent duurzame energie’.

