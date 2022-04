Uitslag bijentelling: diversiteit in bijensoorten lijkt toe te nemen, goed voor natuur

Duizenden Nederlanders telden dit weekend bijen in hun tuin als onderdeel van de Nationale Bijentelling. De belangrijkste bevinding is dat de diversiteit in het aantal bijensoorten toe lijkt te nemen. “De honingbij is nog steeds de populairste van Nederland”, zegt initiatiefnemer en Naturalis-onderzoeker Koos Biesmeijer, “met waarschijnlijk één op de vier van de getelde bijen”. Maar dat aantal was in eerdere jaren nog één op de drie, en andere soorten zijn in opmars. “We zien dat de gehoornde metselbij de derde of vierde meest getelde bijensoort is, terwijl die vijf jaar geleden nog nauwelijks voorkwam in Nederland. Dat komt door klimaatverandering: sommige bijensoorten trekken naar het noorden.”

Volgens Biesmeijer is het een goede zaak dat de diversiteit onder het aantal bijensoorten lijkt toe te nemen. “Bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van gewassen en wilde bloemen. In de natuur is diversiteit daarbij de sleutel tot succes.” Vergelijk het met op verschillende paarden wedden, legt Biesmeijer uit. “De ene bij bestuift andere planten dan de ander. Dus meer bijensoorten bestuiven meer bloemen.” Biesmeijer denkt dat het aantal soorten toeneemt vanwege het groeiende bewustzijn onder Nederlanders over het belang van bij. “Steeds meer mensen hebben een bijenhotel of doen iets anders om bij te dragen.”

Dit jaar vond het burgerwetenschappelijke project voor de vijfde keer plaats. In 2020 en 2021 deden steeds rond de tienduizend tellers mee, dit jaar ligt dat aantal eerder rond de drie-, vier- of vijfduizend. “Waarschijnlijk vanwege corona.” Toch heeft Biesmeijer voldoende data om te vergelijken met eerdere tellingen, en binnenkort hopelijk de eerste echte ontdekkingen uit het vijfjarige project te kunnen doen. “We willen er vooral achter komen wat nou bepaalt waar welke bijensoorten voorkomen. Daar is nog weinig over bekend.”

Lees ook:

Belangrijke bestuivers verdwijnen ook op de Veluwe: aantal zweefvliegen met tachtig procent afgenomen

Het aantal zweefvliegen op de Veluwe is in veertig jaar met 80 procent afgenomen, het aantal soorten met 44 procent. Zweefvliegen zijn na bijen de belangrijkste bestuivers.

Als 13-jarig werd Arjan Dwarshuis gepest om zijn vogelobsessie. Nu is hij de Freek Vonk van de vogelaars

De afgelopen jaren nam het aantal hobbyvogelaars explosief toe. Twee oorzaken: de coronacrisis en de aanstekelijke Arjan Dwarshuis (35), zeg maar de Freek Vonk onder de vogelkijkers. Wie is hij en wat drijft hem?