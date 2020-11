Tweedehands autobatterijen zijn over tien jaar 13 miljard euro waard

Met het groeiend aantal elektrische auto’s heeft de wereld een groeiend probleem: wat te doen met alle oude batterijen... Dat is geen probleem, maar een oplossing, aldus Greenpeace. In 2030 dekken die ‘oudjes’ wereldwijd de vraag naar batterijen voor opslag in tal van toepassingen.

De huidige autobatterijen gaan zo’n acht tot tien jaar mee, stelt Greenpeace, en dus zullen er tot 2030 heel veel oude batterijen beschikbaar komen. Het gaat om 12,8 miljard kilo aan afgeschreven batterijen, het gewicht van 1285 Eiffeltorens, heeft de milieuorganisatie berekend.

Maar afgeschreven als autobatterij is nog niet hetzelfde als afgeschreven als batterij. Autobatterijen moeten je een flinke actieradius geven, zeg 350 kilometer. Daar heb je een batterij van zo’n 50 kWh voor nodig. Batterijen verouderen, en na flink wat keren laden brengt die batterij je geen 350 kilometer ver meer, maar 20 procent minder: 280 kilometer. Je moet dan vaker laden en dat gaat vervelend worden. Die 20 procent minder capaciteit wordt algemeen als grens beschouwd; wordt het nog minder, dan zul je de batterij willen vervangen.

Datacenter en ziekenhuis

Batterijen die nog 80 procent van hun capaciteit hebben, in ons voorbeeld 40 in plaats van 50 kWh, zijn echter nog uitstekend bruikbaar. Bijvoorbeeld als reserve-accu voor datacenters, ziekenhuizen en telecomzenders. Maar ook in huis kun je er nog vele jaren plezier van hebben om er je zonnestroom in op te slaan. En in de Amsterdam Arena wordt al geëxperimenteerd met oude autobatterijen.

Mijn toekomstige e-auto, de Sono Sion, krijgt vanwege de kosten een bescheiden batterij. Maar als ze mij de batterij zouden verhuren, zou ik voor dezelfde km-kosten een grotere batterij kunnen krijgen. Beeld Sono Motors

Kortom: oude autobatterijen zijn nog veel geld waard. Tot 2030 komen uit auto’s batterijen beschikbaar die nog 15 miljard dollar waard zijn, zegt Greenpeace, zo’n 13 miljard euro. Het is dus zonde om die op de afvalhoop te gooien. De wereld moet nu al gaan inzetten op deze vorm van hergebruik. Niet alleen vanwege het geld, maar ook voor het milieu en om op grondstoffen te besparen. Want nieuwe batterijen maken levert veel ongewenste CO2 op, en de wereldvoorraad van met name cobalt is beperkt.

Veel meer nodig

Greenpeace denkt dat tot 2030 er 368 GWh aan oude batterijen uit auto’s hergebruikt kunnen worden. Daarmee zou volgens de organisatie de hele vraag naar batterijen voor energie-opslag gedekt kunnen worden. Dat lijkt mij niet te kloppen. In mijn vorige blog schreef ik over de denktank RethinkX, die voorrekent dat we de hele stroomvraag in 2030 met behulp van wind- en zonne-energie kunnen dekken in combinatie met batterijen voor de paar donkere en windstille dagen in de winter. Alleen al de batterijen die daarvoor nodig zullen zijn, vormen een veelvoud van die 368 GWh. Nu zullen niet alle landen wereldwijd meteen werk van de RethinkX-ideeën maken, maar zelfs als alleen de EU slim genoeg is om daar op in te zetten, kom je met 368 GWh niet ver.

Dat het slim is om oude autobatterijen een tweede leven te gunnen, staat echter buiten kijf. Twee jaar geleden droomde ik hier al over het gebruik van mijn oude autobatterij als thuisbatterij. Als je die batterij toch niet zelf wilt houden maar wilt verkopen, zul je er nog flink wat geld voor kunnen krijgen, was en is mijn inschatting. Dat maakt de aanschaf van een elektrische auto, die nu nog kostbaar is vanwege de dure batterij, een stuk aantrekkelijker. Ik kan me ook voorstellen dat autofabrikanten de auto gaan verkopen zonder batterij en de batterij gehuurd wordt. Renault kent zo’n systeem al jaren. Dan heeft de fabrikant zelf de tweedehandshandel van zijn batterijen als aanvullende inkomstenbron en de autokoper hoeft veel minder geld op tafel te leggen.

Beer op de weg

Bij dit alles zie ik wel één beer op de weg. Autobatterijen worden steeds beter. De nieuwste gaan al zo’n miljoen kilometer mee voordat ze 20 procent van hun capaciteit hebben verloren. De gemiddelde Nederlandse automobilist rijdt 15.000 km per jaar. Dan heb je 66 jaar nodig voordat de batterij aan vervanging toe is ... Maar ja, misschien komen er over een paar jaar batterijen die supersnel geladen kunnen worden, en dan zullen we alsnog massaal de huidige batterijen willen vervangen.

