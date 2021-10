Twee beren, gered dankzij crowdfunding, zijn aangekomen in Ouwehands

De beren zijn los, nou ja spreekwoordelijk dan. Ljalja en Malysh zitten een maand in quarantaine voordat ze de rest van hun leven zullen slijten in het Berenbos van Ouwehands Dierenpark. Het tweetal is deze week opgehaald in Oekraïne en arriveerde na een reis van ruim vijftig uur in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rhenen.

“Ze hebben de reis goed doorstaan”, zegt directeur Ingrid Vermeulen van Bears in Mind, de stichting achter het Berenbos. “Het was spannend om te zien hoe ze erbij zouden zitten toen we de transportkisten openden, maar ze waren rustig. In hun nieuwe hok ligt veel vers stro en daarop zijn ze al snel gaan slapen. Dat was heel fijn om te zien.”

Een schoon, droog verblijf is al een grote verbetering voor de twee beren, die in Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne in een park vol kinderattracties verbleven. “Hun hok was heel vies, het stonk verschrikkelijk, ze stonden in hun eigen uitwerpselen, het beton was gescheurd en er was helemaal geen groen”, vertelt Vermeulen. “We wisten dat het niet goed was, maar toch schrik je daarvan als je het zelf ziet. Ze zaten daar echt af te stompen.”

De transportkist komt aan in Rhenen. Beeld Bears in Mind

Dankzij een geslaagde crowdfunding kon Bears in Mind de twee beren naar Nederland halen. Liever zou ze dat niet hoeven te doen, zei Vermeulen eerder al in Trouw. Door voorlichting te geven en beschermingsprogramma’s te ondersteunen in landen waar beren leven, wil de stichting het mishandelen en misbruiken van beren voorkomen. “Eigenlijk is het ons doel dat we over een aantal jaren niet meer bestaan, maar er is nog veel te doen.”

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Oekraïense beren al afgelopen zomer naar het Berenbos zouden komen, maar ‘de beregoeie reis’, zoals de crowdfundingactie werd genoemd, is vertraagd door een hoop papierwerk, vertelt Vermeulen. Dat geldt ook voor het ophalen van een vrouwtjesbeer uit een kelder bij particulieren in Bosnië-Hercegovina. “Ik durf niet te zeggen wanneer, maar dát zij gaat komen is zeker. En net als bij deze twee is dat dankzij donateurs.”

Ouwehands heeft bijna dertig jaar geleden twee hectare van zijn dierenpark ingericht voor beren die zijn mishandeld en getraumatiseerd: misbruikt voor kunstjes in het circus of als dansbeer op straat, gehouden in een betonnen hok in een dierentuin met te weinig voorzieningen of in een fokstation voor de jacht. Er is plaats voor elf beren, er verblijven er nu zeven, met de twee nieuwkomers straks negen, plus een roedel wolven die van nature goed met beren samenleven. In de loop der jaren zijn er 23 beren ingeslapen.

