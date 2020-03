Twaalf EU-landen tegen Timmermans: Maak meer klimaat-haast

Twaalf Europese landen, waaronder Nederland, manen de Europese Commissie tot haast bij het vaststellen van een CO2-reductiedoel voor 2030. In een open brief aan vicevoorzitter Frans Timmermans (Green Deal) schrijven de milieuministers dat de EU alleen een voortrekkersrol in het mondiale klimaatbeleid kan spelen als dat nieuwe 2030-doel uiterlijk in juni bekend is. In de EU-klimaatwet, die Timmermans woensdag presenteert maar al is uitgelekt, staat dat dit pas in september zal gebeuren.

Volgens milieuorganisaties, groene politieke partijen én deze twaalf ministers is dat te laat om nog goed beslagen ten ijs te komen op de cruciale VN-klimaattop in Glasgow, in november. Bovendien is er in september een niet minder belangrijke top van de EU en China, een potentiële bondgenoot in een ambitieuzer klimaatbeleid. “We moedigen de Europese Commissie dan ook aan om het klimaatdoel-plan voor 2030 zo snel mogelijk te presenteren, uiterlijk in juni 2020, zodat we de discussies tijdig vooruit kunnen helpen”, zo luidt de oproep van de twaalf landen aan Timmermans.

Initiatief van Denemarken

De brief is een initiatief van Denemarken en is mede-ondertekend door Eric Wiebes, de VVD-minister van economische zaken en klimaat. De andere ministers komen uit Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden. Duitsland is een opvallende afwezige.

Timmermans doet morgen een voorstel tot een juridische bindende, EU-brede klimaatwet die de basis moet vormen voor alle toekomstige Green Deal-maatregelen. Die moeten allemaal gaan draaien om het hoofddoel: een volledig klimaatneutrale EU in 2050, ofwel nul uitstoot aan schadelijke broeikasgassen.

Controversiëler is het ‘tussendoel’ voor 2030. In 2014 spraken de EU-landen af dat de CO2-uitstoot dat jaar 40 procent lager moet zijn dan in 1990. Maar dat was vóór het klimaatakkoord van Parijs, waarin de hele wereld belooft de temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot 2 graden Celsius, het liefst 1,5. Het 40-procentsdoel voldoet bij lange na niet aan dat streven, en al helemaal niet aan volledige klimaatneutraliteit twintig jaar later.

De Europese Commissie noemt al een tijdje een nieuw streefpercentage van ’50 à 55’, maar heeft nog geen definitief voorstel gedaan. Dat gebeurt wat de commissie betreft dus pas in september.

Volgens VN-klimaatwetenschappers is zelfs die 50 à 55 procent niet ambitieus genoeg: om het doel van maximaal 1,5 graad opwarming te halen, zou de uitstoot in 2030 wereldwijd zeker 65 procent lager moeten liggen dan in 1990.

