Tussen al ons zwerfafval zitten opvallend veel Red Bull-blikjes, actie blijft uit

In 180 landen gaan zaterdag vrijwillige schoonmaakploegen de straat op om zwerfafval op te ruimen. Ze zullen vooral blikjes rapen, voorspelt zwerfinator Dirk Groot. Volgens zijn langjarig onderzoek blijft het aantal blikjes bijna twee derde van de gevonden drankverpakkingen, ruim 2,5 keer zoveel als plastic flesjes. Dat verschil wordt nog groter als volgend jaar statiegeld op de flesjes zit, verwacht Groot.

De industrie moet zorgen dat het aantal blikjes in het zwerfafval met 70 procent afneemt, anders komt daar ook statiegeld op, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven aangekondigd. Er zit echter nog geen schot in, zegt Groot, de nummer één in Trouws Duurzame 100 van 2019 (zijn opvolger is over twee weken bekend).

“We zien geen actie van de industrie”, zegt Groot. “Misschien hebben ze het geaccepteerd dat er statiegeld aan zit te komen, net als bij de plastic flesjes.” Red Bull is zo’n bedrijf dat niets doet, volgens Groot. Verpakkingen van het oppeppende drankje, dat je volgens de reclame vleugels geeft, vormen veruit de hoofdmoot van rondslingerende blikjes: in de tellingen van de zwerfinator groeide het aandeel Red Bull van 9,3 procent van de in 2016 geraapte drankverpakkingen naar 20,9 procent dit jaar.

Er is voor Red Bull kennelijk geen drijfveer om dat te veranderen, zegt Groot. “Coca-Cola heeft een ommezwaai gemaakt met de aankondiging alleen nog recyclebaar plastic te gebruiken, reden waarom het merk Sprite niet meer in een groen maar in een doorzichtig flesje zit. En McDonald’s maakt werk van zwerfafval, dat bedrijf richt zich vooral op kinderen en dan is een goed imago belangrijk.”

De zwerfinator heeft samen met directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk Benelux gekeken wat er verandert in de samenstelling van het zwerfafval als het aantal flesjes door de invoering van statiegeld met 70 tot 90 procent zal afnemen, zoals is berekend door CE Delft. Dit betekent volgens hen dat er straks tegenover elk flesje negen tot 27 blikjes op straat liggen.

