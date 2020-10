Tuinbouwkas krijgt dak van zonnepanelen, nu op zoek naar gewassen die er gedijen

Flevoland aast op een duurzame doorbraak. In het dorp Luttelgeest moeten 20.000 zonnepanelen verschijnen, die stroom produceren voor 2200 huizen. Tot zover niets nieuws onder de zon: vind maar eens een gemeente waar zonnecellen níét aan een opmars bezig zijn, op daken of land. Maar in Luttelgeest gaan ze het anders doen.



Ondernemer Cor Poppe kreeg het idee om een oude tuinbouwkas van vier hectare op te kopen, zodat hij in één klap het dak kan vullen met zonnepanelen. Die tuinderij moet de komende 25 jaar dienst gaan doen als energiecentrale. De provincie, bekend als koploper met windenergie, ziet dat wel zitten. Het Energie Expertisecentrum Flevoland schiet Poppe te hulp, zodat zijn groene ondernemersdroom werkelijkheid kan worden.

Dat het glazen dak van het kassencomplex vervangen wordt door zonnepanelen, hoeft wat de initiatiefnemers betreft niet te betekenen dat er niets meer in de kas zal groeien. “De kasruimte zal vrij donker zijn, maar nog wel opwarmen. We gaan op zoek naar gewassen die daarin gedijen”, zegt een woordvoerder van het project.

In de Betuwe zijn al proeven gaande met fruitteelt onder een zonnepanelendak. Of dat in Luttelgeest ook kan, is ongewis. Poppe spreekt van een ‘unieke situatie’, die ontstaat als volgend jaar het hele kassencomplex van een donkerblauw puntdak voorzien is. Wat dit betekent voor het klimaat en de grond in de kas, moet blijken. “Maar dat hoort bij pionieren en dat heeft ook zo z’n charme.” De initiatiefnemers hopen een trend te zetten, zodat meer verouderde kassen in Nederland een tweede leven kunnen krijgen als zonnecentrale.

