Trouw heeft een nieuwe redactie: duurzaamheid & economie

Trouw heeft vanaf donderdag een nieuwe redactie: duurzaamheid & economie. Hoofdredacteur Cees van der Laan en chef Ingrid Weel leggen uit waarom de krant deze stap zet.

De Trouwredacties ‘duurzaamheid & natuur’ en ‘economie’ slaan de handen ineen en gaan voortaan verder als één redactie. Daarmee wil de krant de ‘duurzame verbouwing van Nederland’ kritisch gaan volgen. Chef Ingrid Weel ontvouwt samen met hoofdredacteur Cees van der Laan wat de lezer allemaal kan verwachten.

Hoe is het idee van een redactie duurzaamheid & economie tot stand gekomen?

Cees van der Laan: “Je ziet bij alle grote economische onderwerpen dat er een duurzaamheidsvraagstuk speelt. In de auto-industrie gaat het verhaal van vandaag over elektrisch rijden of waterstof. En terwijl de luchtvaart vroeger een toerisme-onderwerp was, draait het nu om de vraag óf we nog wel kunnen vliegen, en op welke manier het duurzamer kan. Denk ook aan een onderwerp als stikstof. Dat is bij uitstek een milieuprobleem dat boeren raakt maar ook de grote agrarische ondernemingen.

“Tien jaar geleden zijn we begonnen met een duurzaamheidsredactie, dat was een heel goede stap. Maar nu heeft de scheiding tussen duurzaamheid en economie in de krant iets geforceerds gekregen. Samenvoegen is logisch omdat er zoveel raakvlakken zijn.”

Ingrid Weel: “Tien jaar geleden was het minder denkbaar dat je zou schijven over activistische aandeelhouders of duurzame pensioenfondsen. Toen ging het alleen nog maar over hoeveel geld mensen zouden krijgen. Maar alles is razendsnel veranderd.

“Drie jaar geleden werd ik chef economie. Ik zag al gauw dat 80 procent van de mailtjes die we krijgen over duurzaamheid gaan. Dan wil je dat niet over de schutting blijven gooien bij een andere redactie.”

Maar niet alle economische onderwerpen gaan over duurzaamheid. Waar blijven die dan?

Weel: “We blijven zeker schrijven over alle andere economische onderwerpen die niet per se gelinkt zijn aan duurzaamheid: inflatie, werkgelegenheid, sociale economie. En de achtergrondartikelen over natuur in het katern De Verdieping blijven ook gewoon bestaan.”

Van der Laan: “We breiden de redactie uit met een onderzoeksjournalist en ontplooien nog meer digitale activiteiten. Onderzoeksjournalistiek blijft juist op dit onderwerp belangrijk. De Duurzame Honderd, onze verkiezing van de duurzaamste initiatieven van Nederland, blijft ook. Wat ik ook nog graag wil zeggen: er komen nieuwe rubrieken, debatavonden en Dolf Jansen wordt columnist.”

De klimaatcrisis is een serieus onderwerp dat ook een beetje deprimerend kan zijn. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat mensen de krant blijven openslaan?

Weel: “We willen juist ook veel aandacht voor de positieve ontwikkelingen die er óók zijn. Veel mensen willen weten wat de oplossingen zijn voor deze crisis. Mensen zitten met praktische vragen: hoe gaat de klimaattransitie precies in zijn werk? En hoe kan ik zelf daaraan bijdragen?

“Het is ook maar net wat je voor het voetlicht brengt. Vaak domineren sombere verhalen. Maar donderdag hebben we bijvoorbeeld een verhaal op de voorpagina over hoe goed het voor de economie zou zijn als we de klimaatdoelen van Parijs zouden halen. Dat laat ook een andere kant zien.”

Van der Laan: “De krant moet constructief blijven, maar ook kritisch zijn. Wanneer helpt iets echt, en wanneer is iets greenwashing en doet een bedrijf alleen maar alsof een product duurzaam is zodat er meer van wordt verkocht?

“Voor ons zijn de klimaatdoelen van Parijs onomstreden. Wetenschappers vertellen ons dat het moeilijk wordt om de aarde goed achter te laten voor de generaties die na ons komen. Maar de menselijke inventiviteit is groot.”

Heeft u een tip, onderwerp of vraag die u graag aan de nieuwe redactie wil voorleggen? Mail dan naar groen@trouw.nl

