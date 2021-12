Trap er niet in, die ‘groene’ reclames van fossiele reuzen

‘Iedere dag voorziet Humble in genoeg energie om 7 miljoen ton gletsjerijs te smelten!’ Dit is geen aanklacht van iemand die bekommerd is om het klimaat. Het is een advertentie van oliebedrijf Humble, de voorganger van ExxonMobil, uit 1962. Erbij een foto van een gletsjer. ‘Deze enorme gletsjer is eeuwen lang niet gesmolten’, staat er onder. Maar het kan dus wel, is de triomfantelijke boodschap, met al die olie van Humble. Het bedrijf vaart op de wetenschap, vervolgt het tekstje. Dankzij wetenschap en onderzoek kan Humble deze ‘natuurlijke bron’ gebruiken om huizen te verwarmen en auto’s te laten rijden.

Het is bijna niet te geloven, maar de advertentie bestond echt. Onderzoekers van Harvard University zijn in de historie van fossiele advertenties gedoken en publiceerden twee weken geleden een bloemlezing in de Britse krant The Guardian. Naïviteit, onwetendheid, zou nog het vergoelijkende commentaar kunnen zijn. Wat wisten mensen nou over het klimaat in 1962?

Nou, toch wel wat, aldus de onderzoekers. In 1959, tijdens een feestje ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Amerikaanse olie-industrie, kreeg de sector de waarschuwing dat de energiebronnen uit het verleden in de toekomst zouden moeten plaatsmaken voor andere. Verbranding levert kooldioxide op, was de uitleg, daardoor ontstaat een broeikaseffect in de atmosfeer met als gevolg dat de ijskap smelt en New York en andere kustplaatsen in het water kunnen verdwijnen.

Het fossiele feest ging vrolijk door

Het bleek geen partypooper, het fossiele feest is sindsdien vrolijk doorgegaan. Latere reclames uit de industrie zagen er grimmiger uit. ‘De dag des oordeels gaat niet door. Weer niet.’ En dan onder een aardbol een klimaatontkennend tekstje van het zuiverste water, van de organisatie ‘Citizens for the Evironment’. Weinig burgers te bekennen, het was een club uit de kolenhoek. Gedateerd: 1991.

Later werd de marketing subtieler. BP kwam tussen 2004 en 2006 met de Beyond Petroleum campagne en het lumineuze idee dat iedereen de persoonlijke CO2-voetafdruk zou moeten meten en vervolgens verminderen. Oftewel: het is aan u, niet aan ons.

Inmiddels dragen olie- en gasbedrijven vooral uit dat ze een grote bijdrage aan de energietransitie leveren. Rond klimaattoppen gaat het marketingbudget steevast omhoog. Zo ook bij Shell, zo lijkt het althans in de dagbladen van de laatste maanden, ook in deze krant. Plots paginagrote boodschappen over een groene toekomst.

Meteen een correctie op Twitter

‘Wij maken elektrisch rijden makkelijker’, is er bijvoorbeeld een, ‘met bijna 47.000 laadpunten’. Nou, luidde meteen de correctie op Twitter, Shell heeft slechts zo’n 180 openbare laadpalen zelf neergezet. Daarnaast hebben ze NewMotion overgenomen, met al geplaatste laadpalen van bedrijven en particulieren waarvoor ze het laadsysteem beheren. Voor het gemak is ook even vergeten hoe Shell nieuwkomer FastNed heeft tegengewerkt in de recente geschiedenis.

De advertenties uit de industrie gaan er niet meer met gestrekt been in zoals eerder, ze vestigen nu de aandacht op een heel klein deel – het groene – van wat zo’n bedrijf feitelijk doet. Die strategieën worden meestal bedacht door pr-bureaus, stelt een deze week gepubliceerd onderzoek in het tijdschrift Climate Change, maar die blijven eigenlijk buiten schot. Marketing- en reclamebureaus hebben de voorbije drie decennia meegewerkt aan eerst klimaatontkenning, daarna misleiding en nu op zijn best greenwashing. Zij hebben volgens de wetenschappers het publieke debat danig beïnvloed met termen als ‘schone kolen’, ‘natuurlijk gas’, en ‘voetafdruk’ en het oplossen van het klimaatprobleem gehinderd.

De rol van deze bureaus ‘blijft nog helemaal onder de radar’. Conservatieve denktanks en belangenclubs van de fossiele industrie, die kennen we nu wel, constateert een van de onderzoekers in de Washington Post. Dat geldt veel minder voor marketinggoeroes zoals Edelman en Ogilvy, die achter de campagnes zitten. ‘Wat zij doen is nog verraderlijker.’