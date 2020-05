Tophit in coronatijd: broedende vogels bespieden

Mede door het gedwongen binnen zitten zijn de webcams van Vogelbescherming Nederland dit voorjaar een ongekend succes: tot dusver hebben meer dan een miljoen mensen gekeken naar broedende vogels op beleefdelente.nl.

De nestcamera’s zijn pas twee maanden in bedrijf en blijven nog tot juni aan, tot de laatste jongen het nest hebben verlaten. Vorig voorjaar telde Vogelbescherming in totaal 850.000 bezoekers, een deel kwam dagelijks langs, maar het zijn er nu al veel meer: 1,1 miljoen.

Er is al van alles aan de hand in de nesten. Tot dusver zijn er drie steenuiltjes, vier slechtvalkkuikens en vijf ooievaars uit hun eieren gekropen. Een kerkuilenpaar broedt op drie eieren en de koolmezen zorgen voor acht eieren. Vier jonge merels zijn uitgevlogen en het merelpaar is intussen al aan een tweede leg begonnen. Daarmee komt het aantal eieren voor dit seizoen op vijftig, meldt Marieke Dijksman van Vogelbescherming.

Nieuw zeearendennest

De eerste webcam is intussen ook al uitgezet, wegens gebrek aan activiteit. Een camera van natuurorganisatie It Fryske Gea stond in het Nationaal Park De Alde Feanen op een oud zeearendnest gericht, maar dat feest ging dit jaar niet door. Het zeearendpaar bouwde 3 kilometer verderop een nieuw nest en daar staat geen camera. Volgend jaar misschien wel. Maar in het nieuwe nest zijn inmiddels wel twee jonge zeearenden uit het ei gekomen. “Je kunt de natuur niet sturen”, aldus Dijksman. Dit jaar dus in Nederland geen levende beelden van zeearenden. Op een Duitse webcam is een visarend aan het broeden.

Maar er zijn ditmaal wel beelden van een merelpaar. “Daar zijn we erg blij mee. Merels wilden we al jaren in beeld brengen, dit jaar is het voor het eerst gelukt.” Vogelbescherming werkt in het project beleefdelente.nl samen met andere organisaties, zoals It Fryske Gea, het Noord-Hollands Landschap (lepelaar) en de gemeente Winterswijk (steenuil).

