Toeristen blijven weg uit het Masai Mara wildpark in Kenia, en dus zien stropers hun kans schoon

Vijf jachtluipaarden met hun lichtgele vacht, bedekt met ronde, zwarte vlekjes, liggen uitgeteld in het hoge gras. Als er een moeizaam opstaat ziet het eruit alsof het dier hoogzwanger is, ware het niet dat het een mannetje is. “Ze hebben volop kunnen eten”, concludeert wildparkgids Simon Pariken achter het stuur van een terreinwagen.

De dieren worden de vijf musketiers genoemd en leven in de Masai Mara, het beroemdste wildpark van Kenia. In de glooiende open savanne is het eenvoudig wild te ontdekken. Het kan bijna gegarandeerd worden om binnen twee dagen de grote vijf te zien: olifant, neushoorn, buffel, leeuw en luipaard. Jaarlijks trekt het park dan ook zo'n 300.000 bezoekers en gewoonlijk zijn de paden vol met toeristenbusjes.

Maar het is coronatijd en de Masai Mara ligt er verlaten en nagenoeg stil bij. Alleen de schrille schreeuw van een lannervalk is te horen. Vandaag zijn er slechts vier auto's door de toegangspoort van het park gereden. “Jachtluipaarden worden vaak door de schare toeristenbusjes gehinderd bij de jacht. De weg wordt dan versperd of de prooi gaat er vandoor vanwege de drukte. Nu is er bijna niemand en kunnen ze onbelemmerd op voedsel jagen. Met succes zoals is te zien”, merkt Pariken op.

24 soezende leeuwen

Door het ontbreken van verkeer en de aanhoudende regens zijn de paden overwoekerd. Het is moeilijk te zien waar een grote kei ligt of een moeras begint. De ervaren Pariken zigzagt echter doelbewust op een plek af. Daar liggen maar liefst 24 soezende leeuwen. De zogeheten Zwarte Rots Troep, zo weet hij. Die leeuwen doen bij voorkeur hier hun dutje voor ze 's avonds op jacht gaan.

De roofdieren openen de ogen niet als we de auto bij ze parkeren. “Ze zijn opgegroeid met auto's en toeristen. Ze weten niet beter”, legt Pariken uit. Om zeker te zijn dat straks, als de toeristen terugkeren, de dieren niet opschrikken van het geluid van motoren, geeft het parkbeheer af en toe benzine aan gidsen om door het park te rijden.

Pariken is een jonge Masai, van het herdersvolk dat in deze streek leeft. Bij gebrek aan werk, hoedt hij nu zijn koeien. Tal van andere Masai leeftijdsgenoten bezitten geen kudde meer. Ze werken veelal in een van de 275 tentenkampen en hotelletjes in en rond het park maar investeren hun salaris niet in vee. “Zij hebben het nu zwaar want ze zijn naar huis gestuurd zonder inkomen. Het park veranderde onze cultuur.”

Aanwezigheid van toeristen helpt om stropers af te schrikken

De Masai Mara, 1500 vierkante kilometer, is eigendom van het gewest Narok. Het gewestbestuur heeft de 270 wildparkwachters in dienst gehouden onder leiding van hoofdopzichter James Sindiyo. Hij betreurt het wegblijven van de toeristen en niet alleen omdat er geen entreegelden binnenkomen. “Wij hebben anti-stroperij patrouilles maar het is een groot gebied om te beschermen. De aanwezigheid van toeristen helpt ons stropers af te schrikken.”

Met enige regelmaat worden wilde dieren illegaal gedood in Kenia. Olifanten zijn gewild voor hun ivoor, neushoorns voor hun hoorn waarvan sommigen ten onrechte geloven dat het fijngemalen een seksueel stimulerende eigenschap bezit. Sindiyo heeft geen toename waargenomen van stroperij van groot wild. Wel is er een kleine stijging van het stropen van wrattenzwijnen en impala's, blijkbaar voor de pot van omwonenden die hun inkomsten kwijt zijn en honger hebben.

Het park is vooral beroemd vanwege de unieke jaarlijkse trek van bijna twee miljoenen wildebeesten. Twee keer per jaar steken de dieren, ook gnoes geheten, de grens over van het Tanzaniaanse Serengeti park naar de Masai Mara en dan weer terug. Op dit moment komen ze in de Masai Mara aan waar in deze tijd van het jaar het gras groener is. Ze paren in Kenia en gaan later terug naar Tanzania waar hun jongen worden geboren.

“Tijdens de trek is het complete chaos, vooral langs de Sand rivier staan dan honderden toeristenbusjes”, vertelt Sindiyo. De oversteek van deze rivier is voor de wildebeesten Russische roulette want tientallen vraatzuchtige krokodillen wachten ze op. Dit jaar zullen de wildebeesten hun spectaculaire oversteek zonder veel klikkende camera's moeten doen. “Ik hoop dat bij hun terugkeer naar Tanzania, later dit jaar, corona achter de rug is en er weer volop bezoekers zijn”, zegt Sindiyo. Dan kunnen toeristen en wilde dieren hun rollenspel weer oppakken.

