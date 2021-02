Toch maar een slimme meter, maar dan gelijk een extra slimme

Hij hangt er, mijn slimme meter. Eentje die in toekomst zelfs nóg slimmer wordt!

Na jarenlang zo hard mogelijk 'nee’ roepen, heb ik er nu toch een in mijn meterkast laten plaatsen. Maar dankzij de man die me hiertoe overhaalde, is ie nu wel extra slim. En wordt ie in de toekomst nog slimmer.

Een maandje geleden heb ik u er al op voorbereid en vorige week was het dan zover. Netbeheerder Liander haalde mijn ouwe getrouwe draaischijfmeter weg en plaatste de zogeheten slimme meter er voor terug. Dat ik ben gezwicht voor deze ‘inbreuk op mijn privacy’, zoals ik de meter jarenlang omschreef, is te danken aan Brendan de Graaf, ooit oprichter van TexelEnergie en tegenwoordig de man achter de thuisbatterijen van Lyv. Hij heeft me ervan overtuigd dat de beveiliging van de meter echt heel goed is. Wie die beveiliging kan doorbreken, zal met zijn computerkennis veel meer geld kunnen verdienen door die kennis voor andere criminele doeleinden in te zetten. Die verdoet zijn tijd niet aan slimme meters...

Sinds augustus heb ik batterijen van Lyv staan en doe ik mee aan onderzoek naar het nut en de problemen van zo'n thuisbatterij. Om het grootst mogelijke profijt van de batterijen te hebben, moest ik wel aan de slimme meter. En zo ging ik dus na jaren tegenspartelen alsnog door de energiebocht.

Boven: de meterstanden op het moment dat mijn zonnepanelen stroom gingen leveren op 12 mei 2011. Onder de slotstand toen eind januari mijn draaischijfmeter werd vervangen door een slimme meter. In bijna 10 jaar kwam er 71 kWh bij op teller I, op teller II ging er 371 kWh af. In die tien jaar heb ik dus 300 kWh meer geproduceerd dan verbruikt. Beeld Vincent Dekker

Een slimme meter kan op afstand door de energieleverancier uitgelezen worden. Dus hoef ik nu nooit meer jaarlijks meterstanden door te geven. Da's een klein gemak waarvoor ik nooit overstag zou zijn gegaan. Daarnaast kun je dankzij een slimme meter online je meterstanden zien en, belangrijker, je verbruik van stroom en gas per dag bijhouden en vergelijken met wat je eerder in huis nodig had. Leuk, maar als overstapargument nog altijd niet goed genoeg. Ik hield dat ook op mijn meters bij met ouderwets pen en papier...

Tien seconden later

Wat me wel aanspreekt aan de slimme meter, is dat ik vrijwel onmiddellijk kan zien welk apparaat hoeveel stroom gebruikt. Pakweg tien seconden na het inschakelen van een waterkoker zie ik in een grafiek een lijn stijl omhoog schieten. En even later weer net zo hard omlaag vallen als het water kookt. Ook zie ik dat ik door de dag heen eigenlijk maar weinig stroom gebruik en dat ook de uitschieters van de waterkoker en wasmachine niet echt erg hoge pieken opleveren. Ik ben een bescheiden gebruiker met bescheiden pieken. Het laatste is leuk voor de netbeheerder, want hoe hoger de pieken, hoe dikker de draad moet zijn om aan die plotselinge stroomvraag te kunnen voldoen. Zeker als ook de buren tegelijkertijd, in de pauze van de voetbalwedstrijd, koffie en thee gaan zetten.

Om die actuele stroomvraag te kunnen zien, heb je overigens aan de slimme meter niet genoeg. Die geeft aan de energieleverancier de standen van gisteren en eerder door , waaronder ook wat je aan zonnestroom aan het net hebt geleverd. Via apps als Enelogic en Slimmemeterportal kun je zo je historisch verbruik en teruglevering zien. Wil je de slimme meter nog slimmer maken, om te zien wat er nú in huis gebeurt, dan zul je een extra apparaatje moeten kopen en aan je slimme meter moeten koppelen. Die heeft daarvoor welgeteld één contactpunt waar je een kabeltje in kunt steken, de zogeheten P1 stekker, zodat vergissen niet mogelijk is.

Extra kastje

Ik heb van Lyv zo'n kastje, een ‘gateway', gekregen om niet alleen mijn actuele verbruik te kunnen volgen, maar binnenkort ook wat er aan stroom naar de batterij is gegaan of daar uit is gehaald en wat de zonnepanelen aan stroom hebben opgewekt. Via een website van Lyv, het EMS Platform, kan ik dan een groot aantal ontwikkelingen gedetailleerd volgen, met elke tien seconden nieuwe data.

Voor een van de meest aantrekkelijke mogelijkheden zal ik nog een extra stap moeten zetten. Die komt als ik dynamische stroomprijzen ga betalen. Nu nog betaal ik een vaste prijs voor een kWh. Maar dat is niet logisch. Soms, als er veel zon en wind is, is er een overdaad aan stroom en is stroom voor de energieleverancier spotgoedkoop. Even later draaien alle fabrieken op volle toeren en is er geen zon, waardoor de inkoop van stroom peperduur wordt.

Stroomhandel Dekker

Als je consumenten meer laat betalen als de stroom duur is en minder als de stroom goedkoop is, zullen ze hun wasmachine in goedkope uren laten draaien. Daarmee help je de pieken uit het verbruik te halen en hoef je minder in dikkere kabels en extra energiecentrales te investeren. De tijd dat stroomprijzen standaard dynamisch zijn, en per uur kunnen verschillen, gaat beslist komen, maar wanneer precies is nog de vraag.

Ondertussen zou ik echter al wat kunnen experimenteren. Er is in Nederland al minstens één energiebedrijf, NieuweStroom, dat met die fluctuerende prijzen werkt. Dankzij mijn batterij, de slimme meter en het EMS Platform zou ik daar al gebruik van kunnen maken. Ik neem dan stroom af voor, zeg 1 cent per kWh, en lever die even later terug voor 3 of 4 cent. En geen nood: ik hoef niet zelf bij te houden wanneer de stroom duur of goedkoop is. Dat doet het platform voor mij, en die regelt straks ook dat mijn batterij gaat laden of juist ontladen.

In Duitsland hebben ze al wat meer thuisbatterijen en zijn er al diverse ‘energiebedrijven nieuwe stijl’ die op die manier helpen bij het stabiliseren van het elektriciteitsnet en het afstemmen van vraag en aanbod. Dat gaat de komende jaren ook hier gebeuren, en ik ben er klaar voor!

Gas gaat niet goed

De slimme meter houdt ook het gasgebruik bij, waarover ik het hier nog helemaal niet heb gehad. Dat doe ik een volgende keer, want ik heb al na een paar dagen door dat er bij mij iets niet goed gaat bij mijn stookgedrag.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook:

Sociale energiehandel halveert thuis de stroomrekening

De toekomst van het stroomnet lijkt aangebroken. Huishoudens in onder meer Duitsland en Engeland kunnen via een thuisbatterij zelf gaan handelen in stroom. Dat zou hun stroom tot 70 procent goedkoper maken, claimt het Britse Social Energy.