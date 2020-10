Timmermans wil ‘renovatiegolf’ van energieslurpende gebouwen

Bij het visualiseren van de Europese ‘Green Deal’ ziet iedereen misschien in de eerste plaats windmolens en elektrische auto’s voor zich. Maar de grootste klimaatwinst ligt – letterlijk – veel dichter bij huis: betere woningisolatie, minder energieverbruik. Dat is de kernboodschap die EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans woensdag zal meegeven bij de presentatie van de zogeheten ‘renovatiegolf’, een nieuwe grote bouwsteen van zijn Green Deal.

Een van de grootste – en strengste – nieuwigheden in de voorstellen is dat alle gebouwen, ook bestaande, aan bepaalde minimumnormen moeten voldoen op het gebied van energie-efficiëntie. Concrete wetsvoorstellen daarover komen volgend jaar.

De renovatiedoelen van Timmermans kunnen het komende decennium leiden tot het renoveren van 35 miljoen gebouwen, zo staat in een woensdag te presenteren document, in handen van Trouw. Dat is ruim 13 procent van alle gebouwen in de EU.

Slechte isolatie en oude verwarming

Door de slechte (isolatie)staat van veel gebouwen in de EU, en verouderde verwarmingssystemen, wordt onnoemelijk veel energie verspild. In de strijd tegen klimaatverandering ligt het dus voor de hand om daar te beginnen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van de totale energieconsumptie.

Volgens de Europese Commissie zijn er 220 miljoen gebouwen in de EU, 85 procent van het totaal, gebouwd vóór 2001 én zullen die in 2050 vermoedelijk nog overeind staan. Renovatie staat op een laag pitje: de huidige opknapwerkzaamheden verlagen de energieconsumptie met slechts 1 procent per jaar. Dat schiet niet op, wil de EU haar streefcijfers halen van 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 naar totale klimaatneutraliteit twintig jaar later.

Woensdag knoopt Timmermans een concreet renovatiedoel vast aan die soms moeilijk grijpbare totaaldoelen: een verdubbeling naar 2 procent energiebesparing per jaar door renovaties. Nog meer ambitieuze stippen aan de horizon: 60 procent minder CO2-uitstoot door gebouwen in 2030 en 14 procent minder energieverbruik, allebei vergeleken met 2015.

Meerdere vliegen in één klap

Sceptici denken vermoedelijk meteen: dergelijke inspanningen zullen wel weer ten koste gaan van iets anders, maar volgens Timmermans worden meerdere vliegen in één klap geslagen. Zo zullen die renovaties ten goede komen aan de naar schatting 34 miljoen Europeanen die nu hun huis niet warm genoeg kunnen krijgen, en aan miljoenen anderen die hun energierekening niet kunnen betalen.

Verder dient de renovatiegolf ook de werkgelegenheid: maar liefst 160.000 extra banen in de bouwsector tussen nu en 2030, verwacht Brussel. De investeringen moeten dan wel in een stroomversnelling komen: om het 55-procent-doel voor 2030 te halen, moet er volgens de Europese Commissie 275 miljoen euro per jaar extra worden geïnvesteerd in renovatie.

En wie betaalt dat? In de voorstellen worden daarvoor tal van EU-fondsen ingezet, zoals het in aanbouw zijnde corona-herstelfonds van 750 miljard euro. De afspraak is dat minstens 37 procent van dat geld in klimaat-gerelateerde projecten moet worden gestoken.

Lees ook:

EU-parlement wil ambitieuzer klimaatdoel voor 2030

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft voorgesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent terug te brengen. Dat moet -60 worden, vindt een krappe meerderheid in het Europees Parlement, waarmee de (taaie) onderhandelingen kunnen beginnen.

Frans Timmermans over EU-klimaatwet: Moeder Aarde zal ons bij de les houden

Volgens Frans Timmermans zal de EU-klimaatwet die hij dit voorjaar presenteerde een ‘revolutie’ ontketenen. ‘De beslissing van de lidstaten over klimaatneutraliteit in 2050 heeft consequenties.’ Een interview.